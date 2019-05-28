В Уфе состоится международное совещание по вопросам безопасности под эгидой Совбеза

Международные эксперты обсудят в Уфе вопросы безопасности. Ежегодная встреча пройдет с 17 по 20 июня под эгидой Совбеза России. Об этом ГТРК "Башкортостан" рассказал секретарь организации Николай Патрушев.

"Мы обсудим перспективы по взаимодействию в области информационной безопасности, сотрудничеству в сфере готовности к чрезвычайному гуманитарному реагированию. Также на повестке дня будут вопросы стабильного социально-экономического развития стран в условиях так называемых гибридных угроз", — уточнил Патрушев.

Также он отметил, что наша страна выстраивает взаимовыгодные отношения. Одно из ярких подтверждений привлекательности подобного подхода — ежегодное увеличение количества представленных на форуме государств.

"На прошедшем в прошлом году совещании в Сочи приняли участие 118 стран. Причем уровень большинства участников — секретари советов безопасности, профильные министры и руководители спецслужб. Это свидетельствует о заинтересованности стран в том, чтобы объединить усилия для совместной борьбы с угрозами международной безопасности", — заявил Николай Патрушев.