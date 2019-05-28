"Просто оделся и полез": незнакомый сосед спас детей из пожара. Видео

В приморском городе Фокино загорелась квартира на шестом этаже. В ней находились две девочки. Выйти самостоятельно они не могли, и собравшиеся внизу люди предлагали им прыгнуть вниз на предварительно натянутую ткань.

Инцидент произошел в понедельник, 27 мая, в многоэтажном доме на улице Усатова. Дети стояли на небольшом балкончике и пытались решиться прыгнуть — в соседней комнате уже бушевало пламя, и дышать было нечем. В этот момент появился сосед сверху и предложил лезть к нему.

Позже 25-летний Алексей Резниченко рассказал радиостанции "Вести ФМ. Владивосток", что услышал крики, выглянул наружу и увидел детей на балконе. Сбегал в подъезд и безуспешно попытался открыть дверь квартиры, где находились девочки — помешал дым.

"Я просто оделся и полез", — рассказал мужчина. Девочка постарше передала ему свою сестру, а затем забралась к соседу сама. Алексей дал девочкам попить, укутал их в одежду и вывел из подъезда, заполненного дымом.

"Был страх, когда старшая девочка чуть не сорвалась, руку неправильно подала, и поэтому я ее поставил обратно, чтобы второй раз нормально взять ее", — вспоминал самый страшный момент Алексей.

Пожар вскоре потушили, жизнь и здоровье девочек сейчас находятся вне опасности. Пользователи социальных сетей, увидев кадры спасения детей, призывают наградить Алексея и называют его настоящим героем.