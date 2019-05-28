РФС исключил ФК "Амкар" из списка членов организации

Российский футбольный союз принял решение исключить из состава членов своей организации пермский "Амкар", ранее признанный банкротом из-за долгов. Об этом стало известно во время заседания РФС.

Последний раз футбольный клуб из Перми выступал в российской премьер-лиге в сезоне-2017/18, заняв в чемпионате 13-е место. Позже руководство "Амкара" приняло решение о прекращении существования команды из-за финансовых проблем.

За исключение "Амкара" из числа членов Российского футбольного союза проголосовало 96% делегатов конференции, сообщает ТАСС.