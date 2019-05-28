Россияне предпочитают отдыхать в постсоветских странах

Россияне стали чаще выбирать для отдыха постсоветские страны. По данным Росстата, с которыми ознакомился News.ru, с 2016 по 2018 год поток российских туристов вырос в Грузию (на 66%) и Узбекистан (на 56%).

В 2018 году граждане России чаще всего отправлялись отдыхать в Абхазию (4 миллиона 496 тысяч), Казахстан (2 миллиона 955 тысяч) и Украину (2 миллиона 290 тысяч). В пятерку лидеров также вошли Эстония (1 миллион 798 тысяч) и Грузия (1 миллион 233 тысячи).

Белоруссия также пользуется традиционно высоким спросом у путешественников из России. Согласно данным статистики, в 2018 году эту страну посетили около 1 миллиона 200 тысяч российских туристов.

Как рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, рост популярности турпоездок в постсоветские страны объясняется тем, что при отсутствии языкового барьера можно выгодно, удобно и гостеприимно отдохнуть.

Также огромную роль играет стоимость, она приемлемая. По многим направлениям активно налаживается авиасообщение. Здесь можно отдыхать и зимой, и летом. При этом почти все страны постсоветского пространства — безвизовые, хотя загранпаспорта путешественникам нужны.

По мнению Барзыкина, в ближайшие годы спрос на путешествия в страны, ранее входившие в состав СССР, будет только расти.