Из-за отказа высотомера самолет экстренно сел в Иркутске

Аварийную посадку в аэропорту Иркутска совершил Boeing авиакомпании "Северный ветер", выполнявший рейс из Благовещенска в Москву. На борту самолета находились 149 пассажиров.

В пресс-службе авиаузла сообщили, что по предварительным данным у лайнера отказал высотомер, передает "Интерфакс".

Посадка прошла благополучно, пострадавших нет, но пассажирам некоторое время пришлось оставаться в салоне.

Техники должны установить причину отказа оборудования, а авиакомпания принять решение, продолжат пассажиры полет на этом самолете, или за ними отправят резервный борт.