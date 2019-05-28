Беспорядки в Северном Косове: задержан российский сотрудник миссии ООН

Полицией непризнанного Косова задержан россиянин, являющийся сотрудником Миссии ООН по делам временной администрации в Косове (UNMIK), передает ТАСС.

Как сообщил во вторник президент Сербии Александар Вучич в ходе обращения к депутатам в парламенте страны, задержан Михаил Краснощенков, соответствующие российские органы оповещены.

В эфире одного из местных телеканалов Вучич заявил, что "Сербия будет реагировать сдержанно, спокойно, но защитит и сохранит свой народ".

По словам сербского лидера, рано утром во вторник косовский спецназ вторгся на север края для ареста 26 полицейских сербской национальности и 15 гражданских лиц под предлогом того, что эти люди обвиняются в коррупции. Завязались перестрелки, в ходе которых ранения получили двое сербов. Вучич подчеркнул, что преследовалась цель оставить Косовска-Митровицу без защиты полиции.

Ранее из-за обострения обстановки в сербском автономном крае Вучич привел армию в боевую готовность.