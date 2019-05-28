Саратовский школьник бросил два коктейля Молотова и ударил девочку ледорубом

В городе Вольск Саратовской области семиклассник ударил школьницу ледорубом.

15-летний подросток пришел в школу с бутылкой зажигательной смеси и бросил ее под дверь кабинета, а затем ударил 12-летнюю девочку ледорубом. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе областного Минздрава, школьницу госпитализировали с травмой головы. В настоящее время она находится в реанимации. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести.

По данным областного министерства образования, с подростком сейчас работают правоохранительные органы. Следственный комитет начал проверку по факту ЧП.

Между тем в соцсетях пишут, что Даниил — неуравновешенный подросток. Он часто проявлял агрессию и состоял на учете в ПДН. Его отец умер несколько лет назад, воспитанием занимаются мама и бабушка. Парень плохо учится, играет в компьютерные игры. Родственники еще несколько дней назад заметили, что Даниил ходит с ледорубом, но подумали, что это такая игрушка.