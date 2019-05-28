После жары на Москву может налететь торнадо
Синоптики предупредили москвичей и жителей области о том, что в середине этой недели в столицу придет аномальная для этого времени года жара. Однако затем, если наступит похолодание, на столичный регион могут налететь смерчи.
Как пояснил Агентству городских новостей "Москва" замдиректора Института физики атмосферы имени Обухова (РАН) — завлабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов, сейчас еще достаточно влажная земля, а жара приведет к сильному испарению и накоплению влаги в атмосфере.
"То есть атмосфера накопит больше скрытой энергии, которая может выделиться (в случае прихода холодного фронта), и могут сформироваться торнадо, смерчи, шквалы", — рассказал ученый.
По его словам, вероятность формирования подобных природных явлений при такой погоде достаточно высока.
Климатолог также пояснил, что наиболее опасный период в этом плане именно сейчас – в конце мая и начале июня.
По его словам, в дальнейшем летом подобные явления можно ожидать в том случае, если жара установится на десять дней и более.
"То есть устанавливается блокирующий антициклон, когда в течение десяти-двадцати дней атмосфера прогревается, земля прогревается, испарение растет, и тогда смена погоды часто сопровождается торнадо, как, например, в Европе", — рассказал ученый.
Семенов добавил, что вероятность возникновения подобных природных явлений остается вплоть до сентября-октября, когда похолодает и атмосфера станет более устойчивой.
Смерч (или торнадо) — атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и распространяющийся до поверхности земли. Причины образования смерчей недостаточно изучены. Можно указать лишь некоторые климатические и погодные условия.
Так, торнадо может возникнуть при соприкосновении теплого влажного воздуха с сухим "куполом", образовавшимся над холодной поверхностью земли или воды. Возникает разрежение, в зону которого втягивается теплый влажный воздух облака и холодный воздух, который лежит ниже.
Процесс развивается лавинообразно с выделением значительного количества энергии. В результате образуется характерная смерчевая воронка, которая поднимает с земли все, что может быть поднято воздушным потоком. Иногда сила торнадо такова, что в воронку засасывает дома, машины и инженерные конструкции.
Наибольшее количество смерчей происходит в Северной Америке — главным образом, в центральных штатах США и во Флориде, где торнадо появляются с моря почти каждый день в период с мая до середины октября.
Второй торнадоопасный регион Земли — Европа (кроме Пиренейского полуострова), включая Европейскую Россию (за исключением северных областей).
Известен своими катастрофическими разрушениями смерч, который пронесся 24 августа 1953 года над Ростовом Великим (Ярославская область). После жаркого солнечного утра в небе стали собираться тучи, началась гроза, накрывшая весь горизонт, подул сильнейший ветер. Образовалась воронка, вращавшаяся с огромной скоростью. Она повредила городской вокзал и понеслась по городу, снося крыши и целые дома, вырывая с корнем громадные деревья.
С Ростовского кремля тогда сорвало главы собора и крыши с башен.
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