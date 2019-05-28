Власти Дона выплатили пострадавшим от птичьего гриппа компаниям 230 миллионов рублей

Донские власти возместили двум предприятиям региона ущерб из-за вспышки птичьего гриппа ущерб. Общая сумма компенсаций достигла 230 миллионов рублей. Большая часть средств направлена "Евродону", также выплаты получила "Белая птица". Об этом сообщает ГТРК "Дон-ТР" со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Дона.

В настоящий момент последствия вспышки птичьего гриппа в Ростовской области устранены. Предприятия начали работу по восстановлению поголовья.

Напомним, вспышка птичьего гриппа с 2016 года уничтожила на площадках региональных компаний более 1,5 миллионов голов индейки и около 600 тысяч кур. Это стало причиной крупных убытков. В результате два крупнейших ростовских предприятия объявили себя банкротами из-за долгов перед кредиторами. Региональные власти заявили о своем намерении в этом году стабилизировать ситуацию.