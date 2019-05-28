Роженице в Уфе сделали кесарево после падения с пятого этажа роддома прямо на траве

ЧП в роддоме №4 Уфы: днем 28 мая здесь выпала из окна на пятом этаже беременная женщина.

Врачи приняли решение сделать экстренное кесарево сечение, чтобы спасти ребенка. Операцию проводили прямо на траве под окнами здания, сообщает ГТРК "Башкортостан".

В республиканском Минздраве сообщили, что плод спасти не удалось, а женщина, которую госпитализировали на реанимобиле, находится в крайне тяжелом состоянии.