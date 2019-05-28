Пятиэтажку в центре Москвы эвакуировали из-за рушащихся балконов

В центре Москвы пятиэтажку эвакуировали из-за рушащихся балконов.

Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы, в Товарищеском переулке на третьем этаже дома рухнула часть балкона. Существует угроза обрушения балконов на четвертом и пятом этажах.

В связи с этим дом оцепили, из подъезда эвакуировали девять человек.