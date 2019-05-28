Австрийский президент назначил врио канцлера

Во вторник президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил с должностей министров правительства во главе с канцлером Себастьяном Курцем, поручив им временно исполнять обязанности, пока не будет сформировано переходное правительство республики. Обязанности канцлера до назначения временного главы кабмина будет исполнять вице-канцлер и министр финансов Хартвиг Лёгер, передает телеканал "Россия 24".

Церемония состоялась в канцелярии президента Австрии в Вене. На ней не присутствовал Себастьян Курц, он отказался от временного исполнения обязанностей.

Как сообщалось ранее, перестановки в австрийском правительстве произошли после того, как 27 мая нижняя палата парламента (Национальный совет) вынесла вотум недоверия кабинету министров Себастьяна Курца из-за правительственного кризиса, разгоревшегося на фоне громкой отставки бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.

На сегодняшний день Курц стал самым "недолгим" канцлером Австрии: он был у власти в 2017-2019 гг. в течение 525 дней, побив антирекорд экс-канцлера Кристиана Керна, полномочия которого в 2016-2017 гг. продлились 580 дней. После Курца самым недолгим канцлером станет Хартвин Лёгер.