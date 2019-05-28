Беспорядки на севере Косова: сербы в ответ на аресты строят баррикады

В Сербии проходит заседание Совета нацбезопасности из-за событий на севере Косова и Метохии. Этим утром отряды спецназа МВД самопровозглашенной республики вторглись на территорию компактного проживания косовских сербов и задержали по меньшей мере 13 человек. Как сообщил президент Сербии Александр Вучич, среди них – россиянин, сотрудник миссии ООН. В посольстве России выясняют обстоятельства произошедшего. По словам Вучича, Сербия будет действовать сдержанно, но защитит свой народ.

Вой сирены слышен даже в отдаленных районах Косовской Митровицы: утром сюда прибыли отряды полицейского спецназа непризнанной республики. Действуют быстро и жестко, берут под стражу сербов — как тех, кто служил в полиции, так и простых гражданских. Формальный повод — их всех подозревают в убийстве косовского полицейского. Местные посчитали, что начались репрессии против сербов, и строят баррикады на пути спецназа.

Официальный Белград встревожен: армия и полиция Сербии приведены в полную боеготовность, президент провел совещание Совета национальной безопасности и прибыл в парламент.

"Сербия будет реагировать сдержанно, спокойно, но защитит и сохранит свой народ", — пообещал Вучич.

Буквально накануне в этих же стенах Вучич призывал к миру с Косово, говорил, что пришло время признать: Сербия не контролирует эту территорию, и надо решать, как быть дальше — оставлять конфликт в замороженном виде или как-то договариваться. Вероятно, в Приштине эти слова восприняли как призыв к действию.

"Они, прежде всего, бряцают оружием — вот это самое главное, но не отказываются от цели занять еще и южные территории Сербии, где живет большинство албанского и мусульманского населения, поэтому, я думаю, эти территории Сербия будет отстаивать", — считает руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова.

Известно, что глава непризнанной республики Хашим Тачи сейчас также проводит экстренное совещание с главами силовых ведомств. Даже если акция против косовских сербов и была санкционирована лично Тачи, вряд ли он ожидал, что его подопечные наделают столько шума.