На Черкизовском пруду развернулась операция по спасению уток

Необычная спасательная операция развернулась в Москве на Черкизовском пруду. Водоем начали готовить к реконструкции и постепенно осушать. В результате в опасности оказались утиные семейства. Как водоплавающих переселяют в новый дом?

- Мы перегораживаем пруд посередине и идем по берегу — два человека идут!

Последние наставления перед спасательной операцией: в непростой ситуации оказались сразу две семьи — и обе многодетные. Вода стала уходить прямо из-под лап.

Черкизовский пруд, где живут утки, готовят к реконструкции и постепенно осушают, поэтому нужна срочная эвакуация и новый дом. Чтобы не повторилось того, что произошло здесь в 2009 году во время благоустройства парка.

- Пруд был сухой тоже абсолютно. Я бегала по его дну и наблюдала, как огари забивали своих птенцов, потому что тем было не выжить. И я поняла, что я просто не могу допустить повторения того, свидетелем чего я стала 10 лет назад!

На помощь пришли отзывчивые соседи — жители ближайших домов. Чтобы спасти утиные семейства и вытащить их из обмелевшего пруда, они пригласили группу орнитологов.

"Сложность в том, что они очень ловко плавают по поверхности воды. И здесь, конечно, большой плюс, что нет камышей, поэтому мы можем достаточно просто их загнать на землю", — объясняет орнитолог Иван Краснов.

На деле оказалось, это не так просто. Сначала спасатели пытались выловить птиц с берега большим сачком. Потом — пересесть на лодку и догнать их с воды. Но пернатые оказались быстрее и хитрее — они повели охотников за собой и посадили судно на мель.

- Здесь очень мелко, и он не может проплыть до них! А если мы их выгоним на землю, здесь нельзя ступить — по пояс уйдешь!

Утиная спасательная история длилась три часа, пока кто-то не догадался растянуть сеть. В ловушку попалась только взрослая утка. Чтобы она не улетела, орнитологу пришлось снять с себя футболку и сделать из нее смирительную рубашку. Теперь важно аккуратно доставить птицу на берег. Транспортировка прошла успешно.

- Вот в таком виде утка поедет в свой новый дом!

Остальные представители семейства сделали лапы, что было сил. Нашли их уже потом — на другом берегу.

- Это мама, по всей видимости, потому что она менее сильная. Не смогла справиться с этим ограждением, а папа — видно, что он мощный. И — да, для него главное — выводок. Он охраняет выводок, про маму он сейчас забыл.

Операция по спасению пернатых будет длиться еще несколько дней. Как только удастся поймать всех уток, их сразу же отвезут в Московский зоопарк.