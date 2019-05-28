Аллея звезд в Петербурге пополнилась именами любимых артистов БДТ

Аллея звезд в Петербурге пополнилась именами любимых артистов Большого драматического театра. Теперь на Пионерской площади перед Театром юного зрителя есть именные таблички любимейших актеров: Алисы Фрейндлих и Олега Басилашвили. Об этом сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".

В торжественной церемонии открытия "звездных" плит приняли участие городского Комитета по культуре Константин Сухенко, народный артист России Иван Краско. Поприветствовать популярнейших артистов БДТ собрались и жители города, а также толпы туристов. Погода собравшихся на мероприятие, увы, не радовала. Тем не менее, народные артисты собственноручно прикрепили на звезды свои таблички.

Петербургская Аллея звезд была открыта перед ТЮЗом имени Брянцева в 2016 году. Собственные именные таблички на ней уже имеют такие знаменитые деятели искусств, как режиссер Лев Додин, оперная певица Ирина Богачева, балетмейстер Борис Эйфман, дирижер Юрий Темирканов.