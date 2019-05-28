Калининградские полицейские поймали мужчину, распилившего банкомат "Сбербанка"

Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, попытавшегося совершить кражу из "Сбербанка", об этом во вторник, 28 мая, сообщила пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

По данным правоохранителей, 10 марта текущего года злоумышленник, скрывавший свое лицо под маской, предпринял попытку распилить банкомат в терминальном помещении на улице 9 Апреля в Калининграде.

Ему удалось скрыться, однако оперативники провели комплекс мероприятий и сумели установить личность преступника – им оказался 58-летний ранее судимый житель Калининграда.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого полицейские обнаружили маску с прорезями для глаз и инструменты – предположительно те самые, что использовались при совершении преступления. Кроме того, стражи порядка нашли два незарегистрированных газовых пистолета.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к совершению преступления" и "Кража в особо крупном размере".