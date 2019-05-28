Касаткина вышла во второй круг Roland Garros

На Открытом чемпионате Франции по теннису, который проходит в Париже, стартовую встречу на турнире провела россиянка Дарья Касаткина. Ее соперницей по первого кругу стала итальянка Ясмине Паолини. Российская теннисистка добилась победы со счетом 6:2, 6:3.

В следующем раунде Касаткина сразится с победительницей встречи между Моникой Пуиг из Пуэрто-Рико и бельгийкой Кирстен Флипкенс.

Напомним, что призовой фонд Roland Garros-2019 превышает 42 миллиона евро.