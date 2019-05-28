"Мне жутко страшно": вольский подросток назвал причину нападения на школу

Пятнадцатилетний Даниил П., во вторник утром ворвавшийся в школу в Вольске с топором и коктейлями Молотова в рюкзаке, записал видеообращение перед тем, как проломить 12-летней девочке голову. Запись он оставил на одной из своих страниц во "ВКонтакте".

"Итак, причина всему разочарование, как я являюсь для людей разочарованием, так и для меня люди являются разочарованием", — отметил подросток, признавшись, что ему "жутко страшно".

Судя по характеру записи, Даниил не рассчитывал остаться в живых, но надеялся, что выживет его приятель, который помогал ему в подготовке нападения. Утром 28 мая подросток поднялся на второй этаж школы и метнул бутылку с зажигательной смесью в классную руководительницу, но попал в батарею. Вторую бутылку он метнул в выбежавшего на шум учителя из соседнего класса, однако угодил в дверь. Убегая, Даниил топором ударил по голове 12-летнюю Дарью, которую доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

В своем манифесте Даниил добрым словом поминает "керсенского стрелка" Владислава Рослякова, а виновными в своем поступке называет окружающих его лицемеров — мать, учительницу, одноклассников и врачей психиатрической клиники, где ему довелось лечиться.

Подозреваемого уже задержали, его допрашивают следователи.