Что делать, заблудившись в лесу: советы спасателей

Более 150 потерявшихся людей удалось вывести из лесов Московской области с начала года. Об этом рассказали подмосковные спасатели. С наступлением теплой погоды количество заблудившихся только растет. Что делать, оказавшись одному в незнакомой местности?

По всему телу — глубокие ссадины и царапины: Андрей Коротков провел в лесу пять дней, без еды и воды, в домашней одежде и тапочках.

- Вы помните что-то? События того дня?

- Собственно говоря, нет.

Пенсионер, страдающий потерей памяти, вышел из дома вынести мусор и пропал.

"Я ходила, кричала, все кругом обошла. Вышла даже к санаторию, к магазину, зашла, продавщицу спросила", — рассказывает его мать — Анна Короткова.

- Андрея видели, как он выходил из этого подъезда и шел в сторону леса. И больше никто его не видел с тех пор.

На помощь семье Коротковых пришли добровольцы: кинологи, связисты, картографы — почти 50 человек.

- Искали сплошным прочесом. Было много людей, но лес был очень тяжелым по прохождению. Мы быстро выбились из сил, и приняли решение запустить беспилотник.

Именно так обычно ищут пропавших людей — дрон фотографирует самые отдаленные места, куда не могут добраться волонтеры. Неважно, где пропал человек — снимки рассылают по всей стране и внимательно изучают. В данном случае помог этот.

"Было сделано 700 снимков в высоком разрешении. Наблюдателей было порядка 60 человек", — говорит руководитель направления применения беспилотных летательных аппаратов поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Александр Ломоносов.

Андрея Короткова нашли глубокой ночью в лесу. Всего 400 метров от жилых домов, но пройти через него практически невозможно.

По словам специалистов, в поисках выхода из леса потерянные люди очень часто забираются в бурелом. Но неподготовленному человеку пробиться через него без обуви и инструмента крайне сложно. В итоге он стремительно теряет силы и окончательно застревает там.

С начала года добровольцы поисковых отрядов нашли 162 пропавших в лесу людей, 15 из них погибли. Теряются даже опытные охотники.

"У нас нашествие короеда в последние годы, и после ураганов леса валятся очень активно, не расчищаются просеки, все старые дороги завалены. Поэтому даже люди, которые ходили в этих лесах до этого, зная тропинки, выбраться элементарно не могут", — говорит старший поисковой группы поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Линар Саттаров.

Волонтеры советуют перед походом в лес предупреждать родственников, обязательно брать с собой заряженный телефон и спички, чтобы была возможность развести костер.

"Нужно взять с собой воду, теплую одежду, даже если вы идете на пять минут пройтись, посмотреть, если ли грибы. Нужно взять с собой компас, если вы умеете им пользоваться. И нужно обязательно надеть яркую одежду, а не камуфляж, потому что в камуфляже человека в лесу увидеть практически невозможно", — объясняет информационный координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Татьяна Иванцова.

А главное — заблудившимся людям советуют оставаться на месте, чтобы не тратить силы и не осложнять поиски.