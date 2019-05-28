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28 мая 201913:50

Неймар остался без капитанской повязки в сборной Бразилии

EPA

В ближайших товарищеских матчах сборной Бразилии по футболу против команд Катара и Гондураса, а также во встречах Кубка Америки капитаном пентакампеонов будет Дани Алвес. Об этом сообщила Бразильская конфедерация футбола.

Новый обладатель капитанской повязки сыграл за сборную страны 138 матчей. В нынешнем составе больше него никто не провел столько встреч за национальную команду.

Прежний капитан бразильцев Неймар лишен почетной обязанности решением главного тренера сборной Тите. Наставнику пентакампеонов не понравилось поведение футболиста, ударившего болельщика после поражения в финале Кубка Франции от "Ренна".

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