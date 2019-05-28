"Так хочется жить!" Александра Яковлева рассказала о самом страшном в борьбе с раком
Белокурая красавица Аленушка из "Чародеев", Диана Литл из "Человека с бульвара Капуцинов" и стюардесса Тамара из первого советского фильма-катастрофы "Экипаж", которую любили миллионы зрителей в Советском Союзе, актриса, которая и после распада СССР успешно реализовала себя в других профессиях, — Александра Яковлева сделала признание, от которого у поклонников наверняка защемило сердце.
В программе "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1", которая была посвящена прорицательнице Ванге и ее предсказаниям, рассказала, что уже два года борется с онкологическим заболеванием.
Актриса, которая в последние годы является депутатом горсовета Калининграда, а ранее работала на высокой должности в РЖД, призналась, что если бы Ванга была жива, то поехала бы к ней с одной целью – поговорить и задать вопрос: "Сколько еще осталось жить?"
Александра Яковлева вспоминает: врачи сказали дочери забирать маму из больницы, потому что ей осталось жить три месяца.
Актриса говорит о том, что есть предчувствия, указания судьбы, которых люди зачастую не слышат и не понимают. Она рассказала о том, как ее любимый черный кот часто подходил к ней и давил лапой на одно и то же место на ее теле. А потом однажды посмотрел на хозяйку и умер.
Позже котенок – "сын" этого кота – делал то же самое, и вскоре тоже умер. Ветеринары при этом сказали, что коты были здоровы.
Яковлева тогда еще не знала о своем диагнозе, а узнав, поняла, что животные давили лапами именно на то самое больное место.
Говорит актриса и о том, что сейчас врачи – даже самые лучшие – не в состоянии оказать достаточного внимания людям с тяжелыми диагнозами, потому что завалены писаниной, у них нет времени на то, чтобы спокойно поговорить.
Людям же, которым поставили такой диагноз, очень страшно на пороге смерти, и они нуждаются в том, чтобы с ними поговорили по душам. Поэтому, говорит Александра Яковлева, она бы и поехала к Ванге, будь та жива, чтобы спросить: "Сколько еще осталось?"
В начале июля Александре Яковлевой исполнится всего 62 года. Она вспоминает ушедшую от такого же страшного заболевания и в том же возрасте коллегу — красавицу Веру Глаголеву. "Так хочется жить!" — признается Александра Яковлева с болью в голосе.
"Когда тебе осталось совсем немного, и ты принимаешь лекарства, которые очень тяжело принимать, и ужасный страх — с кем поговорить? Кто скажет, что делать в такой ситуации? Что делать людям, которые хотят и этой Ванги, и помощи, и надежды?" – спрашивает Александра Яковлева у гостей в студии, среди которых есть как восхваляющие Вангу, так и те, кто не верит в ее сверхспособности и предсказания.
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