Талибы встретились с Лавровым в Москве

В Москве делегация Движения талибов встретилась с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщил Мохаммад Аббас Станикзай, который ранее был главой политического офиса движения "Талибан" (запрещено в России).

На пресс-конференции он подчеркнул, что талибы готовы к новому раунду межафганского диалога​​​. Однако никакие переговоры о мире "невозможны без вывода иностранных подразделений", передает РИА Новости. Он заявил, что американские и натовские силы — это и есть корень всех проблем, и они должны покинуть Афганистан. На вопрос, будут ли талибы вести переговоры с официальным Кабулом, Станикзай ответил, что движение "будет говорить с народом Афганистана".

Делегация талибов приехала для участия в торжественном заседании по случаю столетия установления дипломатических отношений между Россией и Афганистаном.

Выступая на церемонии открытия, Лавров сказал, что важный вклад в урегулирование в Афганистане должны внести мероприятия в рамках Московского формата и встречи межафганского диалога. Их проведение означает начало нового этапа на пути запуска мирного процесса и придания ему максимальной легитимности, благодаря вовлечению всех общественно-политических сил, включая оппозицию.

"В данном контексте с удовлетворением отмечаем присутствие в этом зале делегации Движения талибов", — сказал он.

В ноябре 2018 года в Москве состоялось второе заседание Московского формата консультаций по Афганистану. Основной темой стал запуск прямого межафганского мирного диалога. Лавров тогда сказал, что Россия приветствует участие делегаций Высшего совета мира Афганистана и Движения талибов. По его словам, эта встреча может внести вклад в формирование благоприятных условий для начала прямых переговоров.

Позже замгоссекретаря США Дэвид Хейл заявил, что таким образом Москва якобы пытается помешать мирным переговорам. На это МИД заявил, что такие высказывания вызывают только недоумение на фоне предпринимаемых Россией усилий по содействию запуску процесса межафганского примирения.