Виктор Медведчук: миром на Украине пока не пахнет

"Команда Зеленского заявила, что не видит меня их представителем на переговорах с Россией по Донбассу, но я тоже не вижу себя их представителем. Но я останусь представителем народа Украины. Я по-прежнему буду заниматься возвратом пленных украинских солдат независимо от позиции нового президента Украины", — заявил в эфире программы "60 минут" глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

По его словам, Владимир Зеленский не ставит себе цель урегулировать конфликт в Донбассе. "Команда власти и сам президент не желают делать то, чего ждут люди, и миром на Украине пока не пахнет. Я не могу найти ни одного аргумента, свидетельствующее о том, что Зеленский и его команда реально хотят мира. Он не признает особый статус Донбасса, не собирается подписывать амнистию и вести переговоры с Россией", — подчеркнул политик.



Глава администрации президента Украины Андрей Богдан объявил, что Виктор Медведчук не будет представлять Украину на переговорах с Россией.

Москва сожалеет о выходе Медведчука из переговоров по Донбассу, так как он зарекомендовал себя как эффективный переговорщик. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Можно выразить сожаление, потому что он неоднократно показывал и доказывал свою эффективность на том поприще, на котором был задействован, — сказал представитель Кремля. — Он имел контакты и в Киеве, и в Москве, использовал их для продвижения ситуации в гуманитарной области".

Песков добавил, что Москве пока не известно, с кем контактировать по этому вопросу после выхода Медведчука из переговорного процесса.