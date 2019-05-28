Разработчик гиперзвукового оружия удостоен звания Героя Труда

Генеральному директору военно-промышленной корпорации "НПО машиностроения" Александру Леонову присвоили звание Героя Труда. Его заметили с соответствующей золотой звездой на груди во время Международной молодежной конференции по аэрокосмическим технологиям, сообщает агентство ТАСС.

"НПО машиностроения" – один из крупнейших разработчиков военных ракет в России. Там, например, была сконструирована межконтинентальная баллистическая УР-100Н УТТХ, которая стоит на вооружении российских ракетных войск стратегического назначения. МБР способна забросить на расстояние до 10 тысяч километров 6 ядерных боевых блоков, каждый мощностью до 750 килотонн в тротиловом эквиваленте.

Кроме того, военно-промышленная корпорация отвечает за создание противокорабельных ракет. Среди них комплекса "Гранит", которым вооружен крупнейший атомный крейсер в мире "Петр Великий", и ПКР "Вулкан". Им оснащены флагманы Черноморского и Тихого флотов.

По данным из открытых источников, именно в "НПО машиностроения" были сконструированы гиперзвуковой боевой блок "Авангард" и гиперзвуковая корабельная ракета "Циркон".