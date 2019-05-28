Россиянин, задержанный косовской полицией, находится в больнице

Задержанный на севере Косова россиянин Михаил Краснощеков, являющийся сотрудником Миссии ООН по делам временной администрации в Косове (UNMIK), оказался в больнице, передает ТАСС.

"Два человека, которые являются арестованными гражданами, были доставлены в больницу. Один из них серб, другой — россиянин. У них телесные повреждения", — сообщили в больнице в Косовска-Митровице.

Подразделения косовского спецназа сегодня утром вошли на территории четырех сербских общин на севере края и задержали 23 человека, в том числе семь полицейских. Косовские власти объяснили вторжение проведением спецоперации по борьбе с организованной преступностью, сообщает "Интерфакс".

Позднее глава косовской администрации Хашим Тачи указал, что россиянин был задержан за сопротивление полиции и попытки помешать проведению спецоперации.

Между тем, посольство России в Сербии потребовало немедленно освободить гражданина РФ.

"Возмущены провокацией властей Приштины в отношении сотрудника МООНК Михаила Краснощекова. Требуем немедленного освобождения россиянина и привлечения к ответственности всех виновных в этом вопиющем инциденте", — говорится в заявлении дипмиссии.

Также дипломаты осудили вторжение косовского спецназа в сербские общины Косова и Метохии.