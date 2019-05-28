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28 мая 201915:00

Мария Захарова: МИД вплотную занимается судьбой арестованного в Косове россиянина

Сергей Фадеичев/ТАСС

Эта провокация направлена на очередное разжигание межэтнической розни в Косове и ставит под удар многолетние международные усилия по мирному постконфликтному урегулированию. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала происходящие в Косове события.

"Это вторжение албанского спецназа в населенные сербами муниципалитеты на севере края. Масштабы и беззастенчивость этой провокации показательны. Все это делается при поддержке и участии кураторов", — сказала Захарова в эфире программы "60 минут".


Дипломат официально подтвердила, что косовский спецназ в городе Зубин Поток арестовал сотрудника миссии ООН в Косове - российского гражданина Михаила Краснощекова. Задержание было осуществлено, несмотря на то, что россиянин обладает дипломатическим иммунитетом сотрудника ООН, подчеркнула Захарова.

"Мы рассматриваем это как вопиющий акт, как еще одно проявление провокационной линии косовско-албанской верхушки. Требуем от руководства ооновской миссии предоставить исчерпывающую информацию относительно неправомерного ареста российского гражданина и сотрудника миссии. И предпринять исчерпывающие усилия с целью его незамедлительного освобождения".

МИД вплотную начинает заниматься этим делом, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.


Утром 28 мая спецназ непризнанного Косова вторгся в северные муниципалитеты, в ходе перестрелок двое сербов получили легкие ранения. Президент Сербии Александар Вучич в ходе обращения к депутатам заявил, что полицейский спецназ Косова задержал 23 человек, среди которых также россиянин Михаил Краснощеков, являющийся сотрудником Миссии ООН по делам временной администрации в Косове.

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