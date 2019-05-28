В России создается реестр лишенных родительских прав
Во вторник депутаты Госдумы поддержали в первом чтении правительственный законопроект о создании реестра лиц, которые не могут быть усыновителями, опекунами и попечителями, передает ТАСС.
В настоящее время лица, лишенные родительских прав или ограниченные в них по решению суда, а также отстраненные от обязанностей недобросовестные опекуны и попечители не могут еще раз усыновить или взять под опеку ребенка. Однако из-за отсутствия налаженного обмена информацией между компетентными органами подобные случаи до сих пор выявляются. Для решения этой проблемы предлагается создать реестр лиц, лишенных родительских прав.
По словам первого замглавы фракции "Единая Россия" Андрея Исаева, законопроект призван предотвратить ситуации, когда решением суда люди были лишены родительских прав, но пытаются усыновить или стать опекунами и попечителями, чтобы заработать деньги.
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