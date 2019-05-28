"Незнакомые женщины, непонятные вещества": Кузнецов объяснил скандальное видео

Разразился скандал вокруг видео с участием хоккеиста сборной России Евгения Кузнецова. На записи, опубликованной в социальной сети, спортсмен сидит в гостиничном номере, рядом на столе рассыпан белый порошок, напоминающий наркотик. Клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" начал свое расследование и сбор фактов по поводу этого инцидента.

Это видео буквально разорвало Интернет. На нём нападающий сборной России по хоккею Евгений Кузнецов сидит, судя по всему, в номере отеля. Рядом на столе белый порошок, скрученная стодолларовая купюра, одетая девушка на кровати и диалог по видеосвязи с кем-то из друзей: "Нет, у нас никогда не меняется, вон видишь, сидит, улыбается"

Довольно быстро сам Кузнецов прокомментировал это видео так: "Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь увлекаться этим. Если ко мне есть вопросы – я в любой момент готов пройти медицинскую экспертизу. Этому видео — год. Дело было летом 2018 года в Вегасе, когда мы выиграли Кубок Стэнли. К прошедшему чемпионату мира это тем более не имеет никакого отношения. Я просто зашел к знакомым в номер. Когда увидел, что там у них происходит – незнакомые женщины, непонятные вещества на столе – позвонил другу и ушел оттуда как можно быстрее".

Доказательств употребления наркотиков Евгением — нет. Майка "Вашингтона", действительна, как один из аргументов в пользу того, что сьемка была после прошлогодней победы в кубке Стэнли клуба "Вашингтон", в котором играют Кузнецов и Овечкин.

"Кэпиталз" и руководство НХЛ с видео уже ознакомились с содержанием данного ролика. Пока реакция сдержанная.

"Мы осведомлены о видео с Кузнецовым, которое появилось в соцсетях. В настоящее время мы собираем факты и пока не будем ничего комментировать", — заявил Билл Дейли, заместитель главы НХЛ.

"Женя после бронзового матча сдавал допинг-тесты. Если они ничего не покажут, не будет никаких проблем – никто бронзовую медаль не отнимет. Но тут надо делать вывод самому Кузнецову, потому что я уверен, что он точно знает, кто его снимает, кто стоит за кадром в номере", — отметил Павел Лысенков, хоккейный эксперт портала matchtv.ru.

В истории с российскими спортсменами это уже не первый случай. Когда после обидного поражения на крупном турнире, будь то хоккей или футбол, следом в Сети резко появляется какой-то ролик подобного содержания.

10 лет назад это футболисты в кальянной, затем фраза Аршавина: "Ваши ожидания — ваши проблемы". Или Кокорин с Мамаевым заказывающие шампанское в Монако после чемпионата Европы.

"Оно попало в Сеть именно на следующий день после того, как сборная России завершила выступление на чемпионате мира. Мы знаем, как делаются медиа-скандалы – выкидывается видео, происходит взрыв. Дело даже может дойти до каких-то более печальных историй, когда против спортсмена создается гнет общественного мнения. Самый апогей, это Кокорин и Мамаев", — считает Лысенков.

Однако не конструктивная критика, а всевозможные оскорбления в соцсетях – основное место для выражения подобных эмоций. То с чем в очередной раз сталкиваются российские спортсмены после болезненных поражений. И видео такого характера как с Кузнецовым в такие моменты только подливает масла в огонь. О чем как раз упомянула жена Александра Овечкина.

"Для российских болельщиков, если команда проиграла, нужно обязательно всех облить грязью. Тогда, когда болельщики клубов, поддерживают свою команду и любимых игроков при любых результатах. Нужно гордиться нашими соотечественниками", — написала в Instagram Анастасия Шубская.

Более того, встретить нашу сборную в Шереметьево приехали от силы несколько человек. Остальные были только журналисты, к которым вышли Владислав Третьяк и Сергей Андронов.

"Конечно, ехали за золотом. Мы всегда, и в Советском Союзе за ним ездили. Серебро или бронза, особенно раньше, для нас означали неуспех. Сейчас время немножко изменилось. Вы видите, что каждую команду надо уважать и на каждую надо выходить с полной отдачей. Ну еще и удача должна быть", — сказал Владислав Третьяк, президент Федерации хоккея России.

"Это определенно не тот результат, за которым мы ехали. Но какой результат есть, такой есть. Что-то не получилось", — отметил Сергей Андронов, игрок сборной России по хоккею.

Кузнецова же, как и еще нескольких сборников в Шереметьево не было. По предварительной информации, Евгений отправился из Братиславы в Вашингтон, потому что его жена вот-вот родит второго ребенка.