Российская армия планирует заказать модернизированных "Аллигаторов"

В 2020 году вооруженные силы России собираются заключить контракт на поставку 114 обновленных разведывательно-ударных вертолетов Ка-52М "Аллигатор". Сама модернизированная машина должна появиться к 2022 году, в ее конструкции учтут опыт боевого применения в Сирии. Кроме того, она получит новую бортовую электронику, улучшенную защиту, рассказал агентству ТАСС заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

Ка-52 – это современный российский боевой вертолет. Он построен по классической для всех машин Камова соосной схеме: два несущих винта находятся друг над другом и вращаются в разные стороны. Это дает машине повышенную маневренность и устойчивость.

Вооружение Ка-52 – встроенная 30-миллиметровая пушка. Под крылья можно подвесить блоки неуправляемых ракет C-8, а также противотанковые комплексы "Атака" и "Вихрь". Максимальная скорость "Аллигатора" – 300 километров в час, топлива во внутренних баках хватает на 460 километров.