Июльский май: москвичам рассказали, где можно купаться
В Москве 28 мая воздух прогрелся почти до плюс 30 градусов. Вполне возможно, что на днях станет еще жарче. В такую погоду для многих, кто не имеет возможности выехать за город, актуален вопрос: где в столице можно купаться?
На этот вопрос ответили во время заседания президиума правительства Москвы. Там рассказали, что в этом летнем сезоне для купания из 108 городских зон отдыха открыты для купания всего восемь.
Официально купальный сезон в столице открывается с 1 июня, и к этой дате (несмотря на то, что вода пока еще не слишком хорошо прогрелась), должны быть подготовлены все бесплатные городские зоны отдыха.
Из традиционного списка в этом сезоне исключены (из-за реконструкции) "Большой городской пруд" в Зеленограде и "Пляжный комплекс Бич Клаб" на севере Москвы, а еще два пляжа (Большой Садовый пруд и "Тропарево") пока недотягивают до кондиции СанПиНов, пишет "РГ".
В московском управлении Роспотребнадзора рассказали, что пока приняты в летнюю эксплуатацию пляжи "Левобережье", "Мещерское", Серебряный Бор — 2 и 3, "Озеро Школьное", "Озеро Черное" и "Озеро "Белое".
Там, как отметили санврачи, вода и песок отвечают санитарным требованиям, а их сотрудники прошли медосмотр.
Кроме того, раньше срока (не 1 июня, а уже 28 мая) из-за жары открыли летний бассейн в парке "Сокольники", передает РИА Новости. Там москвичи могут поплавать под открытым небом и позагорать на шезлонге.
"The Бассейн" — это целый комплекс для летнего отдыха, на территории находятся два бассейна (для взрослых и для детей), детская площадка и кафе. Он будет открыт, предположительно, до конца августа. Желающих искупаться тут ждут с 10 утра и до 10 вечера.
О том, как столица переживает июльский зной в мае, и где москвичи ищут от нее спасения, — в репортаже программы "Вести-Москва".
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Саратовский школьник ударил девочку ледорубом
- Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
- Автобус с туристами перевернулся в Приморье
- Хоккеиста сборной РФ заподозрили в употреблении наркотиков
- Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7
Самое читаемое
-
Какие изменения ждут россиян с 1 июня
- Время действовать: США могут "погасить" всю мобильную связь на планете
- Бросившая сына в ТЦ москвичка предложила полицейским снять порнофильм
- В Подмосковье дворняги утащили ребенка в канализационную трубу
- В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин
Телеканал "Россия"
-
Премьера трейлера и постера фильма Федора Бондарчука "Вторжение"
- "Выход в люди": все, о чем так долго молчали звезды!
- Травля Яны Поплавской: сказочный старт и жестокая реальность Красной Шапочки
- "Cибирские мышки": жертвы фотографа-извращенца прерывают молчание
Вести.Экономика
-
Рынок нефти: еще одна пауза перед обвалом?
- Топ-10 регионов России с социально ориентированным бюджетом
- Как рост доллара может подтолкнуть Трампа к заключению сделки с Китаем
- Мировую экономику ждет новая волна стимулов
- Конец дивидендной эйфории утащит за собой рубль
Вести.Hi-tech
-
В Huawei рассказали, когда заменят Android и Windows
- Amazon работает над считывателем эмоций
- Российские учёные оживили Джоконду
- Сверхприватный браузер Tor теперь есть на Android
- Honor 20: всё о новом "доступном флагмане"
Авто.Вести.Ru
-
Премьера Renault Arkana для России: цены, детали, первые впечатления
- Официально представлен новый BMW 1 Серии - и он переднеприводный
- Продажи новой Toyota Supra в России: пошел обратный отсчет
- УАЗ Патриот обзавелся новыми опциями
- Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра
Недвижимость
-
В какой стране лучше купить квартиру, чтобы сдать ее в аренду
- Дачи продают втрое дешевле заявленной цены
- Мужчина искупался в яме, не выдержав отсутствия горячей воды
- Россияне рассказали об идеальных соседях
- Найдены квартиры по цене подержанной машины
- Пенсионера оштрафовали за отремонтированную дорогу
Вести.Медицина
-
Есть вопрос: можно ли напиться газированной водой
- Дело о попкорне: «скорее вреден» или «скорее полезен»
- 6 мифов об уходе за зубами, про которые нужно забыть как можно скорее
- Каждый десятый полезный продукт для детей на самом деле вреден
- Корь: скрытая опасность, о которой многие не знают
Вести в 20.00
-
Побил журналиста: сколько лет дадут грозному чиновнику
- Зеленского просят оставить сцену
- Уходя от погони, сбил инспектора
Вести-Москва
-
Жара охватывает столицу: где и как охладиться?
- В больнице имени Башляевой смогут спасать больше маленьких пациентов
- Что делать, заблудившись в лесу: советы спасателей
- Канатная дорога в Лужниках изменит режим работы
- На Черкизовском пруду развернулась операция по спасению уток
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Физики сгенерировали под водой самый громкий звук в истории
- Выявлены новые потенциально опасные последствия космических полётов
- Учёные выяснили, что влияет на желание завести собаку
- Российские учёные создали прибор для борьбы с бессонницей
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Не наказуемо? Почему отпустили бросившую ребенка в поликлинике мать
- Быть начеку! Как обезопасить банковские карты от мошенников
- Попавшую в столичную больницу с укусами девочку отправят в соцучреждение
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Задержан избивший пенсионерку в храме москвич