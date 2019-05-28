Июльский май: москвичам рассказали, где можно купаться

В Москве 28 мая воздух прогрелся почти до плюс 30 градусов. Вполне возможно, что на днях станет еще жарче. В такую погоду для многих, кто не имеет возможности выехать за город, актуален вопрос: где в столице можно купаться?

На этот вопрос ответили во время заседания президиума правительства Москвы. Там рассказали, что в этом летнем сезоне для купания из 108 городских зон отдыха открыты для купания всего восемь.

Официально купальный сезон в столице открывается с 1 июня, и к этой дате (несмотря на то, что вода пока еще не слишком хорошо прогрелась), должны быть подготовлены все бесплатные городские зоны отдыха.

Из традиционного списка в этом сезоне исключены (из-за реконструкции) "Большой городской пруд" в Зеленограде и "Пляжный комплекс Бич Клаб" на севере Москвы, а еще два пляжа (Большой Садовый пруд и "Тропарево") пока недотягивают до кондиции СанПиНов, пишет "РГ".

В московском управлении Роспотребнадзора рассказали, что пока приняты в летнюю эксплуатацию пляжи "Левобережье", "Мещерское", Серебряный Бор — 2 и 3, "Озеро Школьное", "Озеро Черное" и "Озеро "Белое".

Там, как отметили санврачи, вода и песок отвечают санитарным требованиям, а их сотрудники прошли медосмотр.

Кроме того, раньше срока (не 1 июня, а уже 28 мая) из-за жары открыли летний бассейн в парке "Сокольники", передает РИА Новости. Там москвичи могут поплавать под открытым небом и позагорать на шезлонге.

"The Бассейн" — это целый комплекс для летнего отдыха, на территории находятся два бассейна (для взрослых и для детей), детская площадка и кафе. Он будет открыт, предположительно, до конца августа. Желающих искупаться тут ждут с 10 утра и до 10 вечера.

О том, как столица переживает июльский зной в мае, и где москвичи ищут от нее спасения, — в репортаже программы "Вести-Москва".