Томского вора в законе первым арестовали по новой статье УК

Получивший в 2013 году статус вора в законе Николай Кузьмичев стал первым в России криминальным авторитетом, задержанным по новой статье УК "Занятие высшего положения в преступной иерархии". По ней 43-летнему Коле Томскому грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Операцию по задержанию подозреваемого сняли на видео.

Судя по кадрам, бойцам Росгвардии пришлось штурмом брать частный дом, где проживает занимающий высшее положение в преступной иерархии региона Кузьмичев: Авторитет отказался признать свой воровской статус, что не помешало судье на два месяца отправить его в СИЗО.

Закон об уголовном наказании лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, президент Владимир Путин подписал 1 апреля 2019 года.

По некоторым данным, Кузьмичев был коронован ровно шесть лет назад, в мае 2013 года, в Турции. Теперь он имеет все шансы стать первым российским вором в законе, осужденным по статье 210.1 УК РФ.