Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении украинского гражданства бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

Михаил Саакашвили стал гражданином Украины весной 2015 года, хотя в Грузии против него было возбуждено несколько уголовных дел, и по некоторым из них он был заочно приговорен к тюремному заключению.

После оформления необходимых документов Петр Порошенко назначил Саакашвили губернатором Одесской области. Но на новом посту тот продержался недолго. Уже осенью 2016 года президент Украины уволил Саакашвили, заявив, что тот значительно ухудшил экономические показатели региона.

Затем конфликт между Саакашвили и Порошенко только прогрессировал. В июле 2017 года Саакашвили лишили гражданства Украины, а в феврале 2018 года выслали в Польшу. Политик практически с боем прорвался обратно на украинскую территорию, после чего ему запретили взъезд в страну до 2021 года, напоминает РИА Новости.

После победы на президентских выборах Владимира Зеленского Михаил Сакашвили заявил о своем желании вновь вернуться на Украину, чтобы "строить страну".