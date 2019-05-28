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28 мая 201916:44

В Ульяновской области разбился легкомоторный самолет

Антон Подгайко/ТАСС

Легкомоторный самолет упал около села Бряндино в Чердаклинском районе Ульяновской области, пилот погиб.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в Единой дежурно-диспетчерской службе района.

Собеседник агентства рассказал, что катастрофа произошла между селом Бряндино и одноименной станцией. По его словам, пассажиров на борту не было.

На месте трагедии работают пожарные и сотрудники полиции.

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