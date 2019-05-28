Кононов остался главным тренером "Спартака"

В Москве проходит заседание совета директоров футбольного клуба "Спартак". На нем стало известно, что главный тренер команды Олег Кононов сохранит свою должность на следующий сезон. Об этом сообщил член совета директоров красно-белых Андрей Федун.

Кроме того, как стало известно изданию "Спорт-экспресс", перед наставником москвичей поставлена задача завоевать по итогам сезона-2019/20 путевку в групповой турнир Лиги чемпионов и выиграть Кубок России.

Также сообщается, что "Спартак" покинет капитан Денис Глушаков. Что касается бюджета клуба на следующий сезон, то он составит порядка 90 миллионов евро.

Напомним, что в прошедшем чемпионате России по футболу красно-белые заняли пятое место и попали в третий квалификационный раунд Лиги Европы.