Тема:
Нападение на школу в Вольске 5 минут назад
Тучи над Вольском: после провала акции Пулькин мониторил, что о нем пишут
На напавшего с топором на школьницу 14-летнего Даниила Пулькина из Вольска заведено уголовное дело. Дело открыто по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, заведомо малолетних, совершенное общеопасным способом".
Ученик школы N4 на втором этаже школы бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в класс, где с учителем занимались дети. Вторую бутылку он бросил, выйдя в коридор. К счастью, жидкость не воспламенилась, отмечает "Интерфакс".
Затем в коридоре подросток увидел 12-летнюю девочку Дашу. Он нанес ей удар топором по голове и попытался убежать. Пострадавшая пятиклассница в тяжелом состоянии госпитализирована. Она прооперирована. Решается вопрос о перевозке девочки в Саратов. Даниил Пулькин спокойно после нападения покинул школу и отправился домой к компьютеру. Мотивацию своих действий подросток объяснил на своей странице "ВКонтакте", доступ к которой из-за нарушения правил сайта закрыт.
"Я не смог, — написал он. — Я ранил одну девочку, я даже не знаю её имени".
За компьютером через час после происшествия школьника и застали полицейские. Школьник мониторил все, что о нем пишут в Интернете. Школьник задержан. Назначен ряд судебных экспертиз. Ранее он наблюдался у психиатора.
Перед тем, как отправиться в школу, Даниил Пулькин разместил обращение. В нем он написал о своем друге Дмитрии Назарове, с которым дружил с первого класса. Он отметил, что надеется на то, что его настоящий друг Дима выживет.
"Я думал, убийство человека — это очень легко: просто ударить и все, — по дороге у дому отправлял аудиосообщения своим знакомым подросток. — Да, так и есть, просто ударить и ничего более. Но это очень тяжело перенести".
Пулькин утверждает, что собирался свести счеты с жизнью еще в школе, но не смог. Попытку он повторил, добравшись до дома.
Даниил Пулькин увлекся "колумбайном" после трагедии в Керчи, где Влад Росляков открыл стрельбу в колледже. Вольский школьник стал часами зависать в тематических пабликах о керченских событиях. Свои действия в родной школе он объясняет разочарованием — в учителях, одноклассниках, матери и оказывавшем ему помощь психиатре. Именно слово "Разочарование" было написано на его футболке, когда он пришел в школу последний раз.
Даниил Пулькин увлекался компьютерными играми. Отец у мальчика умер, воспитанием его занимались мама и бабушка. Успехами в учебе он не отличался.
Ранее по теме
-
Девочка, пострадавшая в Вольске, самолетом доставлена в больницу Саратова5 минут назад
-
"Чертовски провалился": чуть не зарубивший девочку школьник записал видео перед задержанием3 часа назад
-
"Мне жутко страшно": вольский подросток назвал причину нападения на школу5 часов назад
-
Саратовский школьник бросил два коктейля Молотова и ударил девочку ледорубом6 часов назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Саратовский школьник ударил девочку ледорубом
- Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
- Автобус с туристами перевернулся в Приморье
- Хоккеиста сборной РФ заподозрили в употреблении наркотиков
- Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7
Самое читаемое
-
Какие изменения ждут россиян с 1 июня
- Время действовать: США могут "погасить" всю мобильную связь на планете
- Бросившая сына в ТЦ москвичка предложила полицейским снять порнофильм
- В Подмосковье дворняги утащили ребенка в канализационную трубу
- В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин
Телеканал "Россия"
-
Премьера трейлера и постера фильма Федора Бондарчука "Вторжение"
- "Выход в люди": все, о чем так долго молчали звезды!
- Травля Яны Поплавской: сказочный старт и жестокая реальность Красной Шапочки
- "Cибирские мышки": жертвы фотографа-извращенца прерывают молчание
Вести.Экономика
-
Рынок нефти: еще одна пауза перед обвалом?
- Топ-10 регионов России с социально ориентированным бюджетом
- Как рост доллара может подтолкнуть Трампа к заключению сделки с Китаем
- Мировую экономику ждет новая волна стимулов
- Конец дивидендной эйфории утащит за собой рубль
Вести.Hi-tech
-
В Huawei рассказали, когда заменят Android и Windows
- Amazon работает над считывателем эмоций
- Российские учёные оживили Джоконду
- Сверхприватный браузер Tor теперь есть на Android
- Honor 20: всё о новом "доступном флагмане"
Авто.Вести.Ru
-
Премьера Renault Arkana для России: цены, детали, первые впечатления
- Официально представлен новый BMW 1 Серии - и он переднеприводный
- Продажи новой Toyota Supra в России: пошел обратный отсчет
- УАЗ Патриот обзавелся новыми опциями
- Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра
Недвижимость
-
В какой стране лучше купить квартиру, чтобы сдать ее в аренду
- Дачи продают втрое дешевле заявленной цены
- Мужчина искупался в яме, не выдержав отсутствия горячей воды
- Россияне рассказали об идеальных соседях
- Найдены квартиры по цене подержанной машины
- Пенсионера оштрафовали за отремонтированную дорогу
Вести.Медицина
-
Есть вопрос: можно ли напиться газированной водой
- Дело о попкорне: «скорее вреден» или «скорее полезен»
- 6 мифов об уходе за зубами, про которые нужно забыть как можно скорее
- Каждый десятый полезный продукт для детей на самом деле вреден
- Корь: скрытая опасность, о которой многие не знают
Вести в 20.00
-
Побил журналиста: сколько лет дадут грозному чиновнику
- Зеленского просят оставить сцену
- Уходя от погони, сбил инспектора
Вести-Москва
-
Жара охватывает столицу: где и как охладиться?
- Подмосковный Центр управления регионом продемонстрировали премьеру Медведеву
- В больнице имени Башляевой смогут спасать больше маленьких пациентов
- На Черкизовском пруду развернулась операция по спасению уток
- Что делать, заблудившись в лесу: советы спасателей
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Физики сгенерировали под водой самый громкий звук в истории
- Выявлены новые потенциально опасные последствия космических полётов
- Учёные выяснили, что влияет на желание завести собаку
- Российские учёные создали прибор для борьбы с бессонницей
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Не наказуемо? Почему отпустили бросившую ребенка в поликлинике мать
- Быть начеку! Как обезопасить банковские карты от мошенников
- Попавшую в столичную больницу с укусами девочку отправят в соцучреждение
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Задержан избивший пенсионерку в храме москвич