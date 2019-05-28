Момент гибели члена сборной РФ по виндсерфингу под "Метеором" попал на видео

Камера наружного наблюдения зафиксировала последние секунды жизни 18-летнего виндсерфингиста Артема Акимова, который попал под "Метеор" в акватории Финского залива в Санкт-Петербурге.

ЧП произошло около трех часов дня в минувший понедельник, 27 мая, в Петровском фарватере. Член сборной России, как уточняет "Фонтанка", традиционно начал тренировку на Южной дороге Крестовского острова, где расположена школа по парусному спорту, добрался до Морской набережной Васильевского острова, после чего развернулся.

По предварительной версии, спортсмен из-за паруса не заметил приближающееся пассажирское судно на подводных крыльях, однако по каким причинам капитан не обратил внимания на яркий объект на воде, остается неизвестным. Сбросил ход он лишь после того, как произошло столкновение.

"Артём Акимов — опытнейший спортсмен, член сборной России, недавно отобрался на первенство мира по виндсёрфингу. К нему он и готовился вчера. Акваторию Малой Невки и Петровского фарватера Артём знал досконально", — рассказала директор спортивной школы Наталья Федорова.

Останки обнаружили спустя несколько часов, спортсмена первоначально опознали по экипировке. В обстоятельствах сейчас разбирается Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР. При этом в ГУ МЧС заявили, что серфер своими действиями нарушил Морской кодекс, приблизившись к маршруту судов.