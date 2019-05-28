Женщина сломала позвоночник, упав с зиплайна на фестивале в Голландии. Видео

В минувшую субботу, 25 мая, на фестивале, проходившем в городе Бреда на юге Нидерландов, женщина получила серьезную травму. Один из очевидцев запечатлел инцидент на видео и разместил его в Сети.

Посетительница фестиваля решила прокатиться на зиплайне – совершить спуск с высоты по стальному канату.

По предварительной информации, инструктор мог совершить ошибку и плохо закрепить карабин, которым женщина была пристегнута к тросу.

В итоге пострадавшая сделала шаг за барьер и рухнула вниз с шестиметровой высоты.

Как сообщают местные СМИ, женщина была экстренно госпитализирована – врачи диагностировали у нее переломы нескольких позвонков и ряд менее серьезных травм.