28 мая 201917:43
Хачанов стартовал с победы на Roland Garros
Россиянин Карен Хачанов не испытал проблем в стартовом поединке Открытого чемпионата Франции по теннису против Седрика-Марселя Штебе из Германии. Российскому теннисисту хватило трех сетов, чтобы одержать победу над соперником со счетом 6:1, 6:1, 6:4.
В следующем раунде Хачанов встретится с победителем матча Мэттью Эбден (Австралия) – Грегуар Беррер (Франция).
Хачанов остался последним представителем России на турнире. Ранее Roland Garros покинули его соотечественники Даниил Медведев и Алексей Ватутин.
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