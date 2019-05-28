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28 мая 201918:23

Завершивший карьеру игрока Хави возглавил катарский "Аль-Садд"

instagram.com

Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по футболу испанец Хави, сыгравший недавно последний матч в карьере, стал главным тренером катарского клуба "Аль-Саад". Об этом сообщил официальный микроблог команды в Twitter.

В 2015 году футболист, проведший более 760 матчей за "Барселону", перешел в чемпионат Катара. В сезоне-2018/19 испанский полузащитник в составе "Аль-Саада" завоевал чемпионский титул.

Ранее появилась информация, что Хави может начать тренерскую карьеру в "Бетисе", однако 39-летний футболист решил возглавить катарский клуб.

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