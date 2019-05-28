Победитель финала Гран-при FIDE определится 29 мая

На первом в сезоне этапе Гран-при Международной шахматной федерации, который проходит в Москве, завершилась вторая партия финального поединка между российскими гроссмейстерами Александром Грищуком и Яном Непомнящим. Как и в первом матче, соперники не смогли выявить победителя.

Вторая партия, в которой Непомнящий играл белыми фигурами, завершилась после 23-го хода ничейным результатом. 29 мая состоится тай-брейк в быстрые шахматы.

Напомним, что призовой фонд московского этапа Гран-при FIDE составляет 130 тысяч евро.