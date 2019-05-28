Лунгин опроверг слухи о своей реанимации

Режиссер Павел Лунгин опроверг слухи о проблемах со здоровьем. Сейчас он проходит плановое обследование в одной из московских больниц.

Во вторник телеграмм-канал Mash сообщил, что Павел Лунгин попал в реанимацию из-за проблем с сердцем и находится там в тяжелом состоянии.

Режиссер прокомментировал слухи, сказав, что с ним все в порядке. "Я в больнице, но это плановое обследование, завтра уже выписывают", — сообщил Лунгин ТАСС. Также режиссер попросил никого не волноваться, ведь проблем никаких нет.

Павел Лунгин — советский и российский кинорежиссер, народный артист России, сценарист и продюсер. Одни из его наиболее известных работ — фильмы "Такси-блюз", "Остров", "Царь", "Братство".