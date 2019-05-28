Итальянец Чикконе стал победителем очередного этапа "Джиро д'Италия"

На престижной веломногодневке "Джиро д'Италия" завершился 16-й этап. Победу в нем праздновал итальянский велогонщик Джулио Чикконе из Trek-Segafredo. Из-за проблем с погодой организаторы соревнований приняли решение сократить первоначальный маршрут.

Следом за Чикконе финишировал чех Ян Хирт из "Астаны". В тройке лучших также оказался итальянец Фаусто Маснада (Androni Giocattoli-Sidermec).

Россиянин Ильнур Закарин, являющийся капитаном команды "Катюша-Альпецин", занял 22-е место, отстав от победителя на 4 минуты 46 секунд. В общем зачете он идет на 11-й позиции. Лидерство же сохранил эквадорец Ричард Карапас из Movistar.

Напомним, что "Джиро д'Италия" завершится 2 июня в Вероне.