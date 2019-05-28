Кабинки школьного туалета остались без дверей из-за ЕГЭ

Скандал в Пензенской области на ЕГЭ. На время проведения Единого госэкзамена в туалете школы N226 города Заречный сняли двери. Сделано это было, якобы, для дополнительного контроля над учениками, чтобы не списывали.

Министр образования Пензенской области Александр Воронков заявил, что в школе проводился текущий ремонт после того, как дверь оторвалась. Он пообещал провести расследование нарушения требований СанПиНа, сообщает ТАСС.

Скандал появился после появления в сети "ВКонтакте" видеоролика, снятого в школе. При этом на видео из группы "Пенза live" видно, что двери отсутствуют не на одной, а на всех четырех туалетных кабинках. Александр Воронков уточнил, что видео было снято после окончания экзамена, поскольку при проведении ЕГЭ любые съемки запрещены.

Ситуация со снятием дверей является абсурдной, заявила пресс-секретарь пензенского губернатора Дина Черемушкина. Она также добавила, что это никакого отношения к экзаменам и проведению аттестации школьников не имеет.

По ее словам, руководство школы самовольно приняло решение о снятии части подлежащих ремонту дверей непосредственно перед экзаменами.

"Ситуация будут подробно проанализирована и виновные понесут наказание", 0 заверила пресс-секретарь губернатора Пензенской области.