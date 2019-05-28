Десантники презентуют на международном форуме "Хамелеона" и "Кудесника"

Российские десантники покажут на международном военно-техническом форуме "Армия-2019" сразу несколько новинок, разработанных в рязанском высшем командном училище ВДВ. Среди них, например, тренажер для парашютистов с элементами виртуальной реальности "Кудесник", компьютеризированный стрелковый тренажер "Хамелеон" и даже наземный робот "Марс", сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Как рассказал начальник научно-исследовательского отдела училища Василий Елистратов, каждый год российские ВДВ получают до 40 патентов и защищают до 160 рационализаторских предложений.

"Армия-2019" пройдет в парке "Патриот" с 25 по 30 июня. Организаторы заявляют, что в этом году экспозиция военно-технического форума будет вдвое больше, чем в 2018 году. По данным СМИ, на подмосковной выставочной площадке соберется около полутора тысяч компаний, которые презентуют 27 тысяч образцов своей продукции.