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28 мая 201919:41

Теннисистка Родина зачехлила ракетку в первом раунде Roland Garros

EPA

Российская теннисистка Евгения Родина не сумела преодолеть барьер первого круга Открытого чемпионата Франции. В стартовой игре турнира она уступила американке Мэдисон Киз, посеянной под 14-м номером, в двух сетах со счетом 1:6, 2:6. Соперницы провели на корте 56 минут.

В следующем раунде 24-летняя представительница США сразится с победительницей матча между Тимеей Бабош из Венгрии и австралийкой Присциллой Хон.

Напомним, что "Ролан Гаррос" завершится 9 июня. Общий призовой фонд турнира превышает 42 миллиона евро.

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