Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
28 мая 201921:03 Александр Христенко

Попал в дурную компанию: хоккеиста Евгений Кузнецова попытались поймать на видео

Попал в дурную компанию: хоккеиста Евгений Кузнецова попытались поймать на видео

Выиграл Кубок Стэнли, пожал руку Трампу в Белом доме и даже выиграл бронзу чемпионата мира, но подвела "дурная компания". НХЛ и "Вашингтон Кэпиталз" всерьез изучают шутливое видео российского хоккеиста Евгения Кузнецова, в котором он окружен совсем неспортивным инвентарем. Алкоголь, женщины и то, что западная пресса аккуратно называет в заголовках белой "пудрой".

Одетая спящая девушка, бутылка алкоголя и две дорожки белого порошка. В таком странном для спортивной звезды окружении был запечатлен нападающий сборной России и клуба "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов.

- Русскоговорящий?

- Да, мы других не имеем.

Кузнецов признал, что видео, которое выложил в соцсети аноним, подлинное. По его словам, дело было год назад в Лас-Вегасе после завоевания Кубка Стэнли.

"Я просто зашел к знакомым в номер. Когда увидел, что там у них происходит — незнакомые женщины, непонятные вещества на столе — позвонил другу и ушел оттуда как можно быстрее", — пояснил Евгений Кузнецов.

В клубе "Вашингтон Кэпиталз" заявили, что собирают факты и изучают ситуацию.

Руководство НХЛ даже не называет это расследованием. Скорее, проверкой. По факту ничего предосудительного спортсмен не делает. Но понятно, что статус звезды мирового хоккея обязывает.

В НХЛ спортсменов дважды в год проверяют на наркотики, Евгений говорит, что готов, если надо, в любой момент сдать тест и доказать, что чист. В родном Челябинске друзья и знакомые в этом ни на секунду е сомневаются.

"Женя Кузнецов болен хоккеем, неизлечимо болен хоккеем. Это его страсть, это его жизнь. И он никогда не променяет свое любимое дело на подобные вещи", — убежден пресс-секретарь хоккейного клуба "Трактор" Евгений Михайлов.

"Я отлично знаю Женьку. Серьезный парень, он шел к этой цели долго. И выиграл Кубок Стэнли. И вдруг сейчас с какими-то, понимаете, там… Я говорю, в этом сюжете он сидит в телефоне, он там, (больше) ничего. Ну, порошок, а где гарантии, что там наркота? И женщина лежит одетая там. Ничего такого как бы", — подчеркивает директор детской хоккейной школы Юрий Макаров.

Судя по всему, Евгений оказался в дурной компании.

Хорошее в этой истории то, что, похоже, одурачить никого анонимам не удалось. А Евгений Кузнецов, наверняка, за пределами хоккейной площадки теперь будет так же собран, как и на льду.

Сейчас

19:15

Путин прилетел в Нур-Султан

16:33

В Ульяновской области разбился легкомоторный самолет

16:30

Освобожден россиянин, задержанный полицией Косова

16:28

Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство

16:03

В Вильнюсе задержан шеф-редактор литовского Sputnik

15:05

В России создается реестр лишенных родительских прав

14:38

Закон о компенсации ипотеки многодетным принят в первом чтении

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

"Будет лучше": возвращение Саакашвили и обещания Зеленского

"Будет лучше": возвращение Саакашвили и обещания Зеленского

11 минут назад
"Всего лишь борьба с коррупцией": подробности вторжения косовского спецназа

"Всего лишь борьба с коррупцией": подробности вторжения косовского спецназа

29 минут назад
Путин прилетел в Нур-Султан

Путин прилетел в Нур-Султан

1 час назад
Девочка, пострадавшая в Вольске, самолетом доставлена в больницу Саратова

Девочка, пострадавшая в Вольске, самолетом доставлена в больницу Саратова

3 часа назад
Попал в дурную компанию: хоккеиста Евгений Кузнецова попытались поймать на видео

Попал в дурную компанию: хоккеиста Евгений Кузнецова попытались поймать на видео

40 минут назад
Лунгин опроверг слухи о своей реанимации

Лунгин опроверг слухи о своей реанимации

2 часа назад
"Так хочется жить!" Александра Яковлева рассказала о самом страшном в борьбе с раком

"Так хочется жить!" Александра Яковлева рассказала о самом страшном в борьбе с раком

7 часов назад
Освобожден россиянин, задержанный полицией Косова

Освобожден россиянин, задержанный полицией Косова

4 часа назад
Федосеева-Шукшина рассказала, почему вышла замуж за Бари Алибасова

Федосеева-Шукшина рассказала, почему вышла замуж за Бари Алибасова

5 часов назад
Томского вора в законе первым арестовали по новой статье УК

Томского вора в законе первым арестовали по новой статье УК

5 часов назад
Кабинки школьного туалета остались без дверей из-за ЕГЭ

Кабинки школьного туалета остались без дверей из-за ЕГЭ

1 час назад
Угроза нацбезопасности: в Вильнюсе задержан шеф-редактор литовского Sputnik

Угроза нацбезопасности: в Вильнюсе задержан шеф-редактор литовского Sputnik

5 часов назад
Оркестр Musica Viva и Александр Рудин исполнят сочинения Гайдна в Доме музыки

Оркестр Musica Viva и Александр Рудин исполнят сочинения Гайдна в Доме музыки

12 часов назад
Горы, море и экстрим: новый проект крымских "Вестей"

Горы, море и экстрим: новый проект крымских "Вестей"

27.05.2019 13:55
Нужна помощь: Диане Запольской требуется специальный ортез

Нужна помощь: Диане Запольской требуется специальный ортез

27.05.2019 08:15
Новый фильм Федора Бондарчука "Вторжение": премьера трейлера и постера

Новый фильм Федора Бондарчука "Вторжение": премьера трейлера и постера

23.05.2019 12:55
Экс-глава Росграницы арестован по новому делу о мошенничестве

Экс-глава Росграницы арестован по новому делу о мошенничестве

11 минут назад
В Брюсселе выбирают руководство Евросоюза

В Брюсселе выбирают руководство Евросоюза

28 минут назад
Москва ждет первый тепловой удар: в столицу за жарой придут торнадо и смерчи

Москва ждет первый тепловой удар: в столицу за жарой придут торнадо и смерчи

29 минут назад
Без дна. Финские хоккеисты сломали выигранный трофей чемпионата мира

Без дна. Финские хоккеисты сломали выигранный трофей чемпионата мира

58 минут назад
Hot or Not: пять альтернатив "каблуку" Renault Dokker Stepway

Hot or Not: пять альтернатив "каблуку" Renault Dokker Stepway

1 час назад
Huawei выпустит замену Android в июне

Huawei выпустит замену Android в июне

2 часа назад
Посла Испании вызвали в МИД России после того, как в Мадриде назвали Москву старым врагом

Посла Испании вызвали в МИД России после того, как в Мадриде назвали Москву старым врагом

3 часа назад
Семилетний мальчик провалился в колодец с кипятком в Хабаровске

Семилетний мальчик провалился в колодец с кипятком в Хабаровске

3 часа назад
Apple обновила самое доступное iOS-устройство

Apple обновила самое доступное iOS-устройство

3 часа назад
Кризис в Австрии: племянницу русского олигарха сыграла боснийская студентка

Кризис в Австрии: племянницу русского олигарха сыграла боснийская студентка

4 часа назад
Систему, спасшую космонавтов Овчинина и Хейга, покажут на "Армии-2019"

Систему, спасшую космонавтов Овчинина и Хейга, покажут на "Армии-2019"

4 часа назад
В Ульяновской области разбился легкомоторный самолет

В Ульяновской области разбился легкомоторный самолет

4 часа назад
В ближайшие сто лет животные сильно измельчают из-за деятельности человека

В ближайшие сто лет животные сильно измельчают из-за деятельности человека

5 часов назад
Самым дорогим курортом России оказалась Анапа

Самым дорогим курортом России оказалась Анапа

6 часов назад
"Игра престолов": новая теория объясняет, кто должен быть королем

"Игра престолов": новая теория объясняет, кто должен быть королем

6 часов назад
В России создается реестр лишенных родительских прав

В России создается реестр лишенных родительских прав

6 часов назад
Закон о компенсации ипотеки многодетным семьям принят в первом чтении

Закон о компенсации ипотеки многодетным семьям принят в первом чтении

6 часов назад
Детские пляжи хотят закрыть от посторонних

Детские пляжи хотят закрыть от посторонних

7 часов назад
Талибы встретились с Лавровым в Москве

Талибы встретились с Лавровым в Москве

7 часов назад
Чем растительное масло и жареная пища опасны для будущих мам

Чем растительное масло и жареная пища опасны для будущих мам

7 часов назад
Xiaomi представила "убийцу флагманов" с выдвижной камерой

Xiaomi представила "убийцу флагманов" с выдвижной камерой

7 часов назад
Резня в Кавасаки: водитель школьного автобуса пытался остановить маньяка

Резня в Кавасаки: водитель школьного автобуса пытался остановить маньяка

8 часов назад
Что делать, заблудившись в лесу: советы спасателей

Что делать, заблудившись в лесу: советы спасателей

8 часов назад
Первое в мире виртуальное блокчейн-платье купили за $9,5 тысячи

Первое в мире виртуальное блокчейн-платье купили за $9,5 тысячи

9 часов назад
В Башкирии кассир вынесла из банка 23 миллиона и скрылась вместе со всей семьей

В Башкирии кассир вынесла из банка 23 миллиона и скрылась вместе со всей семьей

9 часов назад
"Статья шизофреническая": главред "Родины" рассказал о нападении 72-летнего автора

"Статья шизофреническая": главред "Родины" рассказал о нападении 72-летнего автора

10 часов назад
Страховщики не видят повода для опасений в росте цен на ОСАГО

Страховщики не видят повода для опасений в росте цен на ОСАГО

10 часов назад
Intel анонсировала первое поколение 10-нм процессоров

Intel анонсировала первое поколение 10-нм процессоров

11 часов назад
Продажи новой Toyota Supra в России: пошел обратный отсчет

Продажи новой Toyota Supra в России: пошел обратный отсчет

11 часов назад
Обзор смартфона Samsung Galaxy A70: внушительный экран и емкая батарея

Обзор смартфона Samsung Galaxy A70: внушительный экран и емкая батарея

11 часов назад
Топ-10 регионов России с социально ориентированным бюджетом

Топ-10 регионов России с социально ориентированным бюджетом

12 часов назад
5 лет ЕАЭС. Медведев рассказал, как заходить на крупные рынки

5 лет ЕАЭС. Медведев рассказал, как заходить на крупные рынки

12 часов назад
Топ-9 стран, откуда бегут миллионеры

Топ-9 стран, откуда бегут миллионеры

14 часов назад
"Мультимир" пройдет в четвертый раз на ВДНХ

"Мультимир" пройдет в четвертый раз на ВДНХ

27.05.2019 14:11