Попал в дурную компанию: хоккеиста Евгений Кузнецова попытались поймать на видео
Выиграл Кубок Стэнли, пожал руку Трампу в Белом доме и даже выиграл бронзу чемпионата мира, но подвела "дурная компания". НХЛ и "Вашингтон Кэпиталз" всерьез изучают шутливое видео российского хоккеиста Евгения Кузнецова, в котором он окружен совсем неспортивным инвентарем. Алкоголь, женщины и то, что западная пресса аккуратно называет в заголовках белой "пудрой".
Одетая спящая девушка, бутылка алкоголя и две дорожки белого порошка. В таком странном для спортивной звезды окружении был запечатлен нападающий сборной России и клуба "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов.
- Русскоговорящий?
- Да, мы других не имеем.
Кузнецов признал, что видео, которое выложил в соцсети аноним, подлинное. По его словам, дело было год назад в Лас-Вегасе после завоевания Кубка Стэнли.
"Я просто зашел к знакомым в номер. Когда увидел, что там у них происходит — незнакомые женщины, непонятные вещества на столе — позвонил другу и ушел оттуда как можно быстрее", — пояснил Евгений Кузнецов.
В клубе "Вашингтон Кэпиталз" заявили, что собирают факты и изучают ситуацию.
Руководство НХЛ даже не называет это расследованием. Скорее, проверкой. По факту ничего предосудительного спортсмен не делает. Но понятно, что статус звезды мирового хоккея обязывает.
В НХЛ спортсменов дважды в год проверяют на наркотики, Евгений говорит, что готов, если надо, в любой момент сдать тест и доказать, что чист. В родном Челябинске друзья и знакомые в этом ни на секунду е сомневаются.
"Женя Кузнецов болен хоккеем, неизлечимо болен хоккеем. Это его страсть, это его жизнь. И он никогда не променяет свое любимое дело на подобные вещи", — убежден пресс-секретарь хоккейного клуба "Трактор" Евгений Михайлов.
"Я отлично знаю Женьку. Серьезный парень, он шел к этой цели долго. И выиграл Кубок Стэнли. И вдруг сейчас с какими-то, понимаете, там… Я говорю, в этом сюжете он сидит в телефоне, он там, (больше) ничего. Ну, порошок, а где гарантии, что там наркота? И женщина лежит одетая там. Ничего такого как бы", — подчеркивает директор детской хоккейной школы Юрий Макаров.
Судя по всему, Евгений оказался в дурной компании.
Хорошее в этой истории то, что, похоже, одурачить никого анонимам не удалось. А Евгений Кузнецов, наверняка, за пределами хоккейной площадки теперь будет так же собран, как и на льду.
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