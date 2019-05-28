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28 мая 201921:32 Антон Лядов

"Будет лучше": возвращение Саакашвили и обещания Зеленского

"Будет лучше": возвращение Саакашвили и обещания Зеленского

Саакашвили возвращается на Украину — президент Зеленский отменил решение Порошенко и вернул беглому грузину украинский паспорт. Другим указом он назначил новым главой Совета национальной безопасности бывшего министра финансов. Все это сразу после поездки на Донбасс, где в присутствии камер Зеленский осматривал украинские казармы, но ни разу не вышел к местным жителям.

Военные, приветствующие верховного главнокомандующего в солнцезащитных очках — это солдаты украинской армии принимают Владимира Зеленского.

"Тут хлопцы моются?", — спрашивает президент Украины, подойдя к незамысловатой подручной установке, где течет вода. Солдаты говорят, что у треснувшего рукомойника не моются — есть душевая. Президент в бронежилете поверх рубашки с закатанными рукавами идет в ванную — инспектирует, шторку с полосатыми рыбками отодвигает.

— Горячая вода есть или греете ?
— Есть.
— Ну нормально.

"Нормально" говорит президент и поднимает глаза на вытяжку, прикрытую бумажкой с куском изоленты. Общается с солдатами исключительно на украинском, на фоне таблички на русском "Выключайте насос". Следующие комнаты Зеленский не просто осматривает, а лично присаживается на каждую кровать.

— Можно сесть?
— Да, располагайтесь.
— Ой, нормально, как в пионерлагерях было. Будет лучше.

Что именно будет лучше — президент не пояснил, но позиции военных пошел рассматривать из блиндажа в бинокль лично. А вот с мирными жителями, до которых с этих же позиций рукой подать, говорить не стал. На то, что когда-нибудь здесь снова будет мир, даже не намекнул. Хотя во время предвыборной гонки Зеленский раз за разом повторял, что мир в Донбассе — его важнейшая цель. Люди, живущие по ту сторону баррикад, в интернете запустили акцию "Зеленский, признай выбор Донбасса", где напоминают ему о его же обещаниях:

— Мне кажется, пришло время, чтобы сесть за стол переговоров и начать договариваться.
— Давайте решим этот конфликт мирно.

Но пока украинские военные проводят новые учения в Азовском море. Видео, смонтированное в стиле американского боевика под песню AC/DC "Highway to hell" ("Шоссе в ад"), опубликовали на странице Объединенных сил в Facebook.

Подвижки в мирных сферах упираются в переговоры с МВФ, к которому команде Зеленского, судя по всему, придется искать новый подход. О том, что к концу лета нужно будет подготовить новую программу сотрудничества, сегодня заявил назначенный на должность секретаря совета национальной безопасности и обороны вместо Турчинова Александр Данилюк. Известен тем, что как минимум до 2016-го года был подданным Великобритании, а у его жены и детей британский паспорт есть и сейчас. При Порошенко Данилюк возглавлял Министерство финансов. Фактически при этом управленце долг Украины перед Международным валютным фондом вырос почти до 80 миллиардов долларов.

"И Порошенко хотел землю продавать, и Зеленский хочет это сделать. А потом еще про дефолты говорят", — прокомментировал лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.

Еще один яркий политический деятель должен появиться на Украине со дня на день. Человеку, запомнившемуся одесситам своей манерой носить брюки, заправив их в носки и катавшемуся в багажнике полицейской машины, возвращают украинский паспорт. Михаилу Саакашвили дорогу на Украину открыл лично Зеленский.

 

"Спрашивают: что ты, грузин, будешь делать на Украине. Я люблю Украину. Я горжусь Украиной", — говорит Михаил Саакашвили.

Политик также известен тем, что пытался продать по частям Одесский порт, обещал прямое сообщение Одесса-Анталия, установил на трассе рабочую палатку (якобы свой кабинет), но дорога так и не появилась… А еще любил спорить. Ярче всего было с Арсеном Аваковым.

Учитывая, что Юрий Луценко, который по-прежнему занимает должность генерального прокурора Украины, назвал сегодня Саакашвили предателем, каким будет завтрашний прием бывшего губернатора Одесской области — пока вопрос. Приземлиться на Украине Саакашвили должен завтра в 5 вечера.

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