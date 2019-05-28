Следственный комитет возбудил уголовное дело о нападении на двухлетнего ребенка в Ногинске

В Ногинске двухлетний мальчик попал в реанимацию после нападения бродячих собак. В этой жуткой истории сейчас разбираются следователи. Между тем, в городской администрации усомнились в том, что ребенка могли изувечить дворняги. Хотя на стаи бездомных и агрессивных животных жалуются и другие жители. Возбуждено два уголовных дела. В том числе о халатности.

Артём гулял во вместе с шестилетней сестрой. Но домой девочка вернулась одна.

"Его искали два часа, везде ходили и потом только нашли", — рассказала она.

Как рассказывают очевидцы, мальчика нашли под грузовиком. На теле множественные раны. Скорее всего, ребенка покусала бездомная собака.

"Пострадавший ребенок поступил в тяжёлом состоянии. С множественными телесными повреждениями", — рассказала Елена Тихонова, заместитель главного врача Ногинской ЦРБ.

Мальчика обнаружили на территории котельной. По словам местных жителей, здесь обитает до 12 собак. Как видно, сейчас здесь только три. И пока они не агрессивны.

Мать мальчика на вопросы отвечать не хочет: "А что произошло, надо самим узнавать!"

Ирина Баранчикова одна воспитывает четверых детей. Помогают только родители.

"Семья не скандальная, конечно, никаких пьянок гулянок у них нет", — рассказал сосед.

Сейчас органы опеки пытаются выяснить, почему двухлетний ребенок гулял на улице фактически один.

"Я бы не назвала эту семью неблагополучной? Семья многодетная, со своими трудностями, но они решают эти трудности", — говорит Лилия Чугаева, начальник комиссии по делам несовершеннолетних.

Как рассказали нам местные жители, стая бродячих собак держит в страхе весь поселок.

"Они тут бегают, страшно глядеть, всё черные, щенки уже крупные стали", — жалуется пожилая женщина.

А вот местные чиновники рапортуют о регулярном отлове псов.

"Стерилизуются. При необходимости агрессивные особи остаются в приюте, а неагрессивные выпускаются на территорию", — доложил Олег Шойко, заместитель главы Богородского городского округа.

И утверждают — в том, что случилось с ребенком виноваты родители.

"Мы смотрим со стороны власти: как ребенок на протяжении длительного времени оставался без присмотра. Семья уже находилась на учете комиссии по делам несовершеннолетних", — подчеркнул Шойко.

Тем не менее по факту случившегося Следственный комитет России возбудил сразу два уголовных дела — по статьям "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" и "халатность".

"Кроме того, в рамках расследования уголовного дела следствию предстоит установить, какие меры были приняты должностными лицами администрации для исключения подобных ситуаций", — сообщила Евгения Кирюшина, помощник руководителя главного следственного управления СКР по Московской области.

Двухлетний Артём все еще в реанимации. Его состояние врачи оценивают, как среднетяжелое.