Новости Общество

Все видео этой рубрики
28 мая 201921:13 Анна Балан

Москва ждет первый тепловой удар: в столицу за жарой придут торнадо и смерчи

Москва ждет первый тепловой удар: в столицу за жарой придут торнадо и смерчи

Не дожидаясь календарного лета в столичный регион пришла июльская жара. Пик и рекорды еще впереди. Но природные аномалии уже фиксируют: в лесах появились летние грибы, что вообще случается раз в десятилетие. У климатологов такая погода вызывает опасения: за небывалым зноем идет холодный фронт, это может спровоцировать торнадо и смерчи.

Плюс 28 градусов. Июльская жара для пока еще весенней Москвы — настоящий солнечный удар. За глотком прохладного воздуха все ринулись в парки.

- О! Сегодня охлаждаемся!

А там уже заработали пляжи. В Сокольниках — первые купающиеся в буквально сегодня наполненном бассейне. На ВДНХ — ванны солнечные.

VIP-зона находится примерно в 10 метрах от основного пляжа. Лежать на деревянных помостах не так удобно, зато — первая береговая линия.

- Водичка освежает и загар ложится ровнее!

Красивый загар, не дожидаясь лета, получить хочется всем.

Кому действительно тяжело, так это настоящим жителям Севера. Белые медведи берут пример с соседей по вольеру — страусов: голову от жары прячут в снег. Разморило даже сахарских мангустов. Они привыкли, что в Москве всегда холодно. Этот стереотип у всех иностранцев.

"Честно говоря, для меня это настоящий сюрприз! Думала, что в Москве холоднее! Я с юга Франции. Ваши плюс 27 для нас — ерунда!" – поясняет француженка.

Хотя в салоне автомобиля — все плюс 50! Плавится не только асфальт, но и сами машины.

- Невозможно! Нагрелась так за целый день, что руки обжигает! – с трудом берет в руки руль водитель.

На дорогах — пыль и тополиный пух. С сегодняшнего дня по распоряжению департамента ЖКХ столичные дороги и тротуары моют не просто водой, а шампунем. Где-то явно перестарались.

- Это так проехали машины, которые поливают дорогу.

Хотя кому-то солнце на пользу: не дождавшись июня, распустились пионы. Цветут рододендроны и азалия.

- Неделю назад были на даче, еще ничего даже не цвело! А тут такой салют красок!

И ведь жара только набирает обороты. В ближайшие дни воздух прогреется до невероятных для майской Москвы плюс 30! А как заявили 28 мая в Российской академии наук, главные сюрпризы погоды еще впереди.

"Циклоны определяют нашу погоду. Обычно теплый период. А если еще и продолжительность меняется приходом холодного фронта, то могут образовываться опасные явления: это ливни, грозы, град, шквал и в самом редком случае – смерч", — поясняет старший научный сотрудник института физики и атмосферы имени А. Обухова РАН Александр Чернокульский.

На мониторах региональной диспетчерской службы — прямой эфир сразу с 86 камер видеонаблюдения, которые установлены в каждом подмосковном лесу. Мониторинг круглосуточный, чтобы не пропустить даже небольшого возгорания.

"Вы. Наверное, обратили внимание, в этом году апрель был очень засушливым, ветреным. И поэтому у нас возникло более 150 пожаров", — констатирует председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников.

Жара, засуха и сильный ветер — главные предпосылки для возникновения лесных пожаров. Именно поэтому в Москве и области объявлен желтый уровень опасности.

Сейчас

19:15

Путин прилетел в Нур-Султан

16:33

В Ульяновской области разбился легкомоторный самолет

16:30

Освобожден россиянин, задержанный полицией Косова

16:28

Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство

16:03

В Вильнюсе задержан шеф-редактор литовского Sputnik

15:05

В России создается реестр лишенных родительских прав

14:38

Закон о компенсации ипотеки многодетным принят в первом чтении

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

"Будет лучше": возвращение Саакашвили и обещания Зеленского

"Будет лучше": возвращение Саакашвили и обещания Зеленского

7 минут назад
"Всего лишь борьба с коррупцией": подробности вторжения косовского спецназа

"Всего лишь борьба с коррупцией": подробности вторжения косовского спецназа

25 минут назад
Путин прилетел в Нур-Султан

Путин прилетел в Нур-Султан

1 час назад
Девочка, пострадавшая в Вольске, самолетом доставлена в больницу Саратова

Девочка, пострадавшая в Вольске, самолетом доставлена в больницу Саратова

3 часа назад
Попал в дурную компанию: хоккеиста Евгений Кузнецова попытались поймать на видео

Попал в дурную компанию: хоккеиста Евгений Кузнецова попытались поймать на видео

36 минут назад
Лунгин опроверг слухи о своей реанимации

Лунгин опроверг слухи о своей реанимации

2 часа назад
"Так хочется жить!" Александра Яковлева рассказала о самом страшном в борьбе с раком

"Так хочется жить!" Александра Яковлева рассказала о самом страшном в борьбе с раком

7 часов назад
Освобожден россиянин, задержанный полицией Косова

Освобожден россиянин, задержанный полицией Косова

4 часа назад
Федосеева-Шукшина рассказала, почему вышла замуж за Бари Алибасова

Федосеева-Шукшина рассказала, почему вышла замуж за Бари Алибасова

5 часов назад
Томского вора в законе первым арестовали по новой статье УК

Томского вора в законе первым арестовали по новой статье УК

5 часов назад
Кабинки школьного туалета остались без дверей из-за ЕГЭ

Кабинки школьного туалета остались без дверей из-за ЕГЭ

1 час назад
Оркестр Musica Viva и Александр Рудин исполнят сочинения Гайдна в Доме музыки

Оркестр Musica Viva и Александр Рудин исполнят сочинения Гайдна в Доме музыки

12 часов назад
Горы, море и экстрим: новый проект крымских "Вестей"

Горы, море и экстрим: новый проект крымских "Вестей"

27.05.2019 13:55
Нужна помощь: Диане Запольской требуется специальный ортез

Нужна помощь: Диане Запольской требуется специальный ортез

27.05.2019 08:15
Новый фильм Федора Бондарчука "Вторжение": премьера трейлера и постера

Новый фильм Федора Бондарчука "Вторжение": премьера трейлера и постера

23.05.2019 12:55
Экс-глава Росграницы арестован по новому делу о мошенничестве

Экс-глава Росграницы арестован по новому делу о мошенничестве

8 минут назад
В Брюсселе выбирают руководство Евросоюза

В Брюсселе выбирают руководство Евросоюза

25 минут назад
Москва ждет первый тепловой удар: в столицу за жарой придут торнадо и смерчи

Москва ждет первый тепловой удар: в столицу за жарой придут торнадо и смерчи

26 минут назад
Без дна. Финские хоккеисты сломали выигранный трофей чемпионата мира

Без дна. Финские хоккеисты сломали выигранный трофей чемпионата мира

55 минут назад
Hot or Not: пять альтернатив "каблуку" Renault Dokker Stepway

Hot or Not: пять альтернатив "каблуку" Renault Dokker Stepway

1 час назад
Huawei выпустит замену Android в июне

Huawei выпустит замену Android в июне

2 часа назад
Посла Испании вызвали в МИД России после того, как в Мадриде назвали Москву старым врагом

Посла Испании вызвали в МИД России после того, как в Мадриде назвали Москву старым врагом

2 часа назад
Семилетний мальчик провалился в колодец с кипятком в Хабаровске

Семилетний мальчик провалился в колодец с кипятком в Хабаровске

3 часа назад
Apple обновила самое доступное iOS-устройство

Apple обновила самое доступное iOS-устройство

3 часа назад
Кризис в Австрии: племянницу русского олигарха сыграла боснийская студентка

Кризис в Австрии: племянницу русского олигарха сыграла боснийская студентка

4 часа назад
Систему, спасшую космонавтов Овчинина и Хейга, покажут на "Армии-2019"

Систему, спасшую космонавтов Овчинина и Хейга, покажут на "Армии-2019"

4 часа назад
В Ульяновской области разбился легкомоторный самолет

В Ульяновской области разбился легкомоторный самолет

4 часа назад
В ближайшие сто лет животные сильно измельчают из-за деятельности человека

В ближайшие сто лет животные сильно измельчают из-за деятельности человека

5 часов назад
Самым дорогим курортом России оказалась Анапа

Самым дорогим курортом России оказалась Анапа

6 часов назад
"Игра престолов": новая теория объясняет, кто должен быть королем

"Игра престолов": новая теория объясняет, кто должен быть королем

6 часов назад
В России создается реестр лишенных родительских прав

В России создается реестр лишенных родительских прав

6 часов назад
Закон о компенсации ипотеки многодетным семьям принят в первом чтении

Закон о компенсации ипотеки многодетным семьям принят в первом чтении

6 часов назад
Детские пляжи хотят закрыть от посторонних

Детские пляжи хотят закрыть от посторонних

6 часов назад
Талибы встретились с Лавровым в Москве

Талибы встретились с Лавровым в Москве

7 часов назад
Чем растительное масло и жареная пища опасны для будущих мам

Чем растительное масло и жареная пища опасны для будущих мам

7 часов назад
Xiaomi представила "убийцу флагманов" с выдвижной камерой

Xiaomi представила "убийцу флагманов" с выдвижной камерой

7 часов назад
Резня в Кавасаки: водитель школьного автобуса пытался остановить маньяка

Резня в Кавасаки: водитель школьного автобуса пытался остановить маньяка

7 часов назад
Что делать, заблудившись в лесу: советы спасателей

Что делать, заблудившись в лесу: советы спасателей

8 часов назад
Первое в мире виртуальное блокчейн-платье купили за $9,5 тысячи

Первое в мире виртуальное блокчейн-платье купили за $9,5 тысячи

9 часов назад
В Башкирии кассир вынесла из банка 23 миллиона и скрылась вместе со всей семьей

В Башкирии кассир вынесла из банка 23 миллиона и скрылась вместе со всей семьей

9 часов назад
"Статья шизофреническая": главред "Родины" рассказал о нападении 72-летнего автора

"Статья шизофреническая": главред "Родины" рассказал о нападении 72-летнего автора

10 часов назад
Страховщики не видят повода для опасений в росте цен на ОСАГО

Страховщики не видят повода для опасений в росте цен на ОСАГО

10 часов назад
Intel анонсировала первое поколение 10-нм процессоров

Intel анонсировала первое поколение 10-нм процессоров

11 часов назад
Продажи новой Toyota Supra в России: пошел обратный отсчет

Продажи новой Toyota Supra в России: пошел обратный отсчет

11 часов назад
Обзор смартфона Samsung Galaxy A70: внушительный экран и емкая батарея

Обзор смартфона Samsung Galaxy A70: внушительный экран и емкая батарея

11 часов назад
Топ-10 регионов России с социально ориентированным бюджетом

Топ-10 регионов России с социально ориентированным бюджетом

12 часов назад
5 лет ЕАЭС. Медведев рассказал, как заходить на крупные рынки

5 лет ЕАЭС. Медведев рассказал, как заходить на крупные рынки

12 часов назад
Топ-9 стран, откуда бегут миллионеры

Топ-9 стран, откуда бегут миллионеры

14 часов назад
"Мультимир" пройдет в четвертый раз на ВДНХ

"Мультимир" пройдет в четвертый раз на ВДНХ

27.05.2019 14:11