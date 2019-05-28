Москва ждет первый тепловой удар: в столицу за жарой придут торнадо и смерчи
Не дожидаясь календарного лета в столичный регион пришла июльская жара. Пик и рекорды еще впереди. Но природные аномалии уже фиксируют: в лесах появились летние грибы, что вообще случается раз в десятилетие. У климатологов такая погода вызывает опасения: за небывалым зноем идет холодный фронт, это может спровоцировать торнадо и смерчи.
Плюс 28 градусов. Июльская жара для пока еще весенней Москвы — настоящий солнечный удар. За глотком прохладного воздуха все ринулись в парки.
- О! Сегодня охлаждаемся!
А там уже заработали пляжи. В Сокольниках — первые купающиеся в буквально сегодня наполненном бассейне. На ВДНХ — ванны солнечные.
VIP-зона находится примерно в 10 метрах от основного пляжа. Лежать на деревянных помостах не так удобно, зато — первая береговая линия.
- Водичка освежает и загар ложится ровнее!
Красивый загар, не дожидаясь лета, получить хочется всем.
Кому действительно тяжело, так это настоящим жителям Севера. Белые медведи берут пример с соседей по вольеру — страусов: голову от жары прячут в снег. Разморило даже сахарских мангустов. Они привыкли, что в Москве всегда холодно. Этот стереотип у всех иностранцев.
"Честно говоря, для меня это настоящий сюрприз! Думала, что в Москве холоднее! Я с юга Франции. Ваши плюс 27 для нас — ерунда!" – поясняет француженка.
Хотя в салоне автомобиля — все плюс 50! Плавится не только асфальт, но и сами машины.
- Невозможно! Нагрелась так за целый день, что руки обжигает! – с трудом берет в руки руль водитель.
На дорогах — пыль и тополиный пух. С сегодняшнего дня по распоряжению департамента ЖКХ столичные дороги и тротуары моют не просто водой, а шампунем. Где-то явно перестарались.
- Это так проехали машины, которые поливают дорогу.
Хотя кому-то солнце на пользу: не дождавшись июня, распустились пионы. Цветут рододендроны и азалия.
- Неделю назад были на даче, еще ничего даже не цвело! А тут такой салют красок!
И ведь жара только набирает обороты. В ближайшие дни воздух прогреется до невероятных для майской Москвы плюс 30! А как заявили 28 мая в Российской академии наук, главные сюрпризы погоды еще впереди.
"Циклоны определяют нашу погоду. Обычно теплый период. А если еще и продолжительность меняется приходом холодного фронта, то могут образовываться опасные явления: это ливни, грозы, град, шквал и в самом редком случае – смерч", — поясняет старший научный сотрудник института физики и атмосферы имени А. Обухова РАН Александр Чернокульский.
На мониторах региональной диспетчерской службы — прямой эфир сразу с 86 камер видеонаблюдения, которые установлены в каждом подмосковном лесу. Мониторинг круглосуточный, чтобы не пропустить даже небольшого возгорания.
"Вы. Наверное, обратили внимание, в этом году апрель был очень засушливым, ветреным. И поэтому у нас возникло более 150 пожаров", — констатирует председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников.
Жара, засуха и сильный ветер — главные предпосылки для возникновения лесных пожаров. Именно поэтому в Москве и области объявлен желтый уровень опасности.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Саратовский школьник ударил девочку ледорубом
- Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
- Автобус с туристами перевернулся в Приморье
- Хоккеиста сборной РФ заподозрили в употреблении наркотиков
- Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7
Самое читаемое
-
Какие изменения ждут россиян с 1 июня
- Время действовать: США могут "погасить" всю мобильную связь на планете
- Бросившая сына в ТЦ москвичка предложила полицейским снять порнофильм
- В Подмосковье дворняги утащили ребенка в канализационную трубу
- В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин
Телеканал "Россия"
-
Премьера трейлера и постера фильма Федора Бондарчука "Вторжение"
- "Выход в люди": все, о чем так долго молчали звезды!
- Травля Яны Поплавской: сказочный старт и жестокая реальность Красной Шапочки
- "Cибирские мышки": жертвы фотографа-извращенца прерывают молчание
Вести.Экономика
-
Рынок нефти: еще одна пауза перед обвалом?
- Топ-10 регионов России с социально ориентированным бюджетом
- Как рост доллара может подтолкнуть Трампа к заключению сделки с Китаем
- Мировую экономику ждет новая волна стимулов
- Конец дивидендной эйфории утащит за собой рубль
Вести.Hi-tech
-
В Huawei рассказали, когда заменят Android и Windows
- Amazon работает над считывателем эмоций
- Российские учёные оживили Джоконду
- Сверхприватный браузер Tor теперь есть на Android
- Honor 20: всё о новом "доступном флагмане"
Авто.Вести.Ru
-
Премьера Renault Arkana для России: цены, детали, первые впечатления
- Hot or Not: пять конкурентов "каблука" Renault Dokker Stepway
- Официально представлен новый BMW 1 Серии - и он переднеприводный
- Продажи новой Toyota Supra в России: пошел обратный отсчет
- В России стартовали продажи самого доступного Chery Tiggo 7
Недвижимость
-
В какой стране лучше купить квартиру, чтобы сдать ее в аренду
- Дачи продают втрое дешевле заявленной цены
- Мужчина искупался в яме, не выдержав отсутствия горячей воды
- Россияне рассказали об идеальных соседях
- Найдены квартиры по цене подержанной машины
- Пенсионера оштрафовали за отремонтированную дорогу
Вести.Медицина
-
Есть вопрос: можно ли напиться газированной водой
- Дело о попкорне: «скорее вреден» или «скорее полезен»
- 6 мифов об уходе за зубами, про которые нужно забыть как можно скорее
- Каждый десятый полезный продукт для детей на самом деле вреден
- Корь: скрытая опасность, о которой многие не знают
Вести в 20.00
-
Побил журналиста: сколько лет дадут грозному чиновнику
- Зеленского просят оставить сцену
- Уходя от погони, сбил инспектора
Вести-Москва
-
Жара охватывает столицу: где и как охладиться?
- Подмосковный Центр управления регионом продемонстрировали премьеру Медведеву
- В больнице имени Башляевой смогут спасать больше маленьких пациентов
- На Черкизовском пруду развернулась операция по спасению уток
- Что делать, заблудившись в лесу: советы спасателей
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Физики сгенерировали под водой самый громкий звук в истории
- Выявлены новые потенциально опасные последствия космических полётов
- Учёные выяснили, что влияет на желание завести собаку
- Российские учёные создали прибор для борьбы с бессонницей
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Не наказуемо? Почему отпустили бросившую ребенка в поликлинике мать
- Быть начеку! Как обезопасить банковские карты от мошенников
- Попавшую в столичную больницу с укусами девочку отправят в соцучреждение
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Задержан избивший пенсионерку в храме москвич