Маурицио Сарри: выигрыш Лиги Европы сделает сезон "Челси" восхитительным

Главный тренер лондонского "Челси" Маурицио Сарри в преддверии финального поединка Лиги Европы против "Арсенала" заявил, что доволен нынешним сезонов. Однако в случае победы он будет считать сезон восхитительным.

"Мы провели замечательный сезон: вышли в финал Кубка лиги в борьбе с двукратным финалистом Лиги чемпионов, — признается Сарри, слова которого приводит ТАСС. – Завтра у нас финал Лиги Европы. Это был хороший сезон и если мы победим "Арсенал" в Баку, то сезон станет просто восхитительным".

Напомним, что финальный матч Лиги Европы по футболу между лондонскими "Челси" и "Арсеналом" состоится 29 мая в азербайджанском Баку на стадионе "Олимпийский". Начало встречи – в 22:00 по московскому времени.